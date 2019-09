Perché sul meccanismo di ripartizione dei migranti in Ue non c’è ancora un accordo

Nuovo record del debito pubblico : ecco i Perché?dell’aumento e le conseguenze sulle nostre tasche : Studiosi ed economisti concordano: basterebbe un tasso di crescita nominale (dunque comprensivo di inflazione) attorno al 2-3% per cominciare a ridurre il debito (in costanza delle altre variabili) in automatico, senza ricorrere a manovre lacrime e sangue comunque depressive per l'intero ciclo economico

Grande Fratello - Cristina Plevani e la verità sulla prima edizione : "Perché mi hanno fatto vincere" : "Non mi sarei mai televotata": Cristina Plevani, intervistata dal Corriere della Sera, ricorda così se stessa vincitrice della storica prima edizione del Grande Fratello. Un tornado che ha sconvolto la tv, ma anche le vite e le carriere di quegli ormai mitici quanto ingenui concorrenti. "Dentro la C

Perché sulla giustizia Salvini si gioca il futuro (e il Pd l’osso del collo) : Tra le molte idee confuse messe insieme ieri a Pontida da un sempre più frastornato Matteo Salvini, quella meno confusa, e forse persino più convincente, riguarda un argomento sul quale (assieme alla truffaldina ma astuta mossa maggioritaria sul referendum) il leader della Lega potrebbe provare a co

Salvini sulla rottura con i Cinque Stelle : "Ora tassano chi preleva soldi dal conto. Ecco Perché ho lasciato" : "Il primo partito ha il 33 per cento. Se si andasse alle elezioni sarebbe votato da un terzo degli italiani. Vi rendete conto che siamo esclusi dai giochi di Palazzo, sia da Roma che da Bruxelles. È un insulto alla democrazia. Ma io sono orgoglioso che qualche trombone ci teme". Matteo Salvini comme

Di Battista : “Sul Conte bis sono scettico - Perché conosco il Pd. Salvini si era montato la testa” : L'esponente pentastellato Alessandro Di Battista si dice dubbioso sulla tenuta dell'alleanza Pd-M5S. Ma dice di essere deluso dal comportamento di Salvini: "Se non mantieni i piedi per terra, ancorati alla realtà, rischi di montarti la testa e, secondo me, si è montato la testa ed ha preso una craniata".Continua a leggere

Stimato cardinal Bassetti - Perché sulla mia vita dovrebbe decidere Lei? : Stimato cardinal Bassetti,non appena insediato il nuovo governo, e a poco più di una settimana dalla prossima sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato, Ella ha voluto schierare tutta la potenza spirituale e mondana della Chiesa cattolica gerarchica italiana per ribadire la pretesa che sulla vita di ciascuno (perché il fine vita è parte della vita) il potere di decidere sia della sua Chiesa, anziché del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Settembre : Tutti gli scandali vengono al pettine. Ecco Perché voleva pieni poteri : Corte dei conti I 35 voli di Stato “illegittimi” di Salvini Ora tocca ai pm Ferrari dei cieli – Archiviata l’inchiesta contabile sulle trasferte dell’ex ministro: “Nessun danno erariale, ma non poteva usare quei velivoli” di Valeria Pacelli e Saul Caia Il Grande Twittatore di Marco Travaglio Essendo astemio, non pensavo che una sbornia potesse durare un mese. Però auguro di cuore a Salvini di tornare sobrio, almeno fino a quella ...

Il finale de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 svela chi ha ucciso Nola : Perché non c’è una seconda stagione : Dopo averla trasmessa in sole 4 serate, l'ammiraglia Mediaset chiude la pratica della serie: la messa in onda de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 si conclude l'11 settembre con i tre episodi finali che sveleranno il mistero relativo all'assassinio di Nola Kellergan. La serie si conclude dopo essere stata trasmessa prima in due episodi a sera per due serate e poi con un accorpamento nei due appuntamenti successivi: vero è che ...

“Sei una put**”. Emma Muscat - insulti choc. Solo Perché beccata con ‘quello’ di Uomini e Donne : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. L’ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede sono stati paparazzati insieme a Ibiza. Sguardi complici, sorrisi e tenerezze, sembra che fra i due sia tornato finalmente il sereno. Poco più di un mese fa Paola aveva annunciato l’addio all’artista, dopo un anno d’amore e tanti progetti. Una rottura che era arrivata all’improvviso e dietro la quale, secondo i fan, si nascondevano ...

Perché ingrassiamo di più con il passare dell’età : gli effetti degli anni sul peso : Con il passare degli anni tendiamo ad ingrassare di più anche se il nostro regime alimentare e la nostra dieta non cambiano: com'è possibile? La risposta arriva dagli scienziati che hanno scoperto gli effetti del tempo che passa sul tessuto adiposo e il turnover lipidico. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Missione indiana Chandrayaan-2 : Perché atterrare sulla Luna è così difficile? : L’India punta alla Luna ma la strada sembra più tortuosa del previsto: lo dimostra il tentativo di atterraggio non riuscito del lander Vikram della Missione Chandrayaan-2. Lo scorso 6 settembre, dopo essersi separato dalla sonda madre, Vikram ha iniziato la sua discesa sul suolo Lunare ma – ricorda Global Science – a pochi secondi dal touchdown le comunicazioni con il centro di controllo di Bengaluru sono andate perse. L’agenzia ...

Cuadrado sul futuro alla Juve : 'Credo di restare Perché sono molto grato ai bianconeri' : La Juventus nel calciomercato invernale dovrà sicuramente pensare ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Le mancate cessioni, quindi esuberi come Rugani, Khedira e Mandzukic (il tedesco però si è riconquistato la fiducia di Sarri) potrebbero quindi pesare molto sul bilancio bianconero, anche se la dirigenza continua a setacciare il mercato alla ricerca di occasioni di mercato per la prossima stagione. Tanti giocatori interessanti ...

Matteo Salvini - Ilvo Diamanti e la confessione sul governo nel giorno della fiducia - Perché è una farsa : "La Lega, oggi, appare isolata". Questo il quadro politico delineato da Ilvo Diamanti, nel giorno della fiducia al governo giallorosso: "I sondaggi più recenti segnalano un calo significativo della Lega (2-4 punti in meno rispetto alle Europee). Ma soprattutto della popolarità personale del leader.