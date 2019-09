Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dopo il giuramento del Governo, anche per la parte dei viceministri e sottosegretari, è venuto il momento che io parli e dica la mia dopo un periodo di silenzio durato un mese e mezzo”. È quanto dichiara Roberto, deputato del Partito democratico in un lungo video pubblicato sulla sua pagina Facebook. ”Capisco perfettamente le ragioni per cui abbiamo deciso di fare questoe in cuor mio io, davvero, mi auguro che possa funzionare. Non posso, però, rinnegare le mie convinzioni sul Movimento cinque stelle e su tutto quello che è successo in questi anni perché sono cose che a me pesano. Io sonoildella campagna che negava qualsiasi possibilità di fare uncon loro. Mi sono candidato alla segreteria del partitoquest’ipotesi. Vista questa situazione è inevitabile che ne debba trarre le conseguenze“, argomenta. “Per ...

laprolissa : RT @fattoquotidiano: Pd, Giachetti: “Sono stato frontman contro accordo con M5s, mi dimetto dalla direzione” - TutteLeNotizie : Pd, Giachetti: “Sono stato frontman contro accordo con M5s, mi dimetto dalla direzione” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Pd, Giachetti: “Sono stato frontman contro accordo con M5s, mi dimetto dalla direzione” -