Elliott entra in CNH | società controllata dagli Agnelli

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 16 settembre 2019)ha acquisito una quota di partecipazione in CNH Industrial,operante nel settore dei capital goods eal 26,89% da Exor, la holding della famigliagià proprietaria del 63,77% della Juventus. La notizia è stata riportata da Bloomberg.Management,di gestione degli investimenti fondata da Paul Singer, e proprietario del … L'articoloin CNH,

fede_200_ : RT @CalcioFinanza: #Elliott entra in #CNH, società controllata dalla #Exor della famiglia #Agnelli - marco__lecce : RT @CalcioFinanza: #Elliott entra in #CNH, società controllata dalla #Exor della famiglia #Agnelli - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: #Elliott entra in #CNH, società controllata dalla #Exor della famiglia #Agnelli -