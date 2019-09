Ci sarà anche un Huawei Mate 30 Porsche Edition

Inter - Conte avvisa : 'Ci sarà da lottare - Sanchez ha bisogno di lavorare' : L'Inter non si ferma più e riprende il campionato da dove aveva Interrotto. Dopo la sosta per le Nazionali arriva il terzo successo consecutivo in Serie A per 1-0 contro l'Udinese con gol vittoria messo a segno da Stefano Sensi. Il centrocampista della Nazionale italiana si è infilato da dietro e di testa ha insaccato alle spalle di Musso su cross preciso di Diego Godin, trovando il gol partita. Ora il club meneghino si concentrerà sul prossimo ...

Georgette Polizzi matrimonio : ci sarà anche Elisabetta Franchi? : Temptation Island, Georgette Polizzi e Davide Tresse si sposano: ospiti speciali all’evento Il matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse è alle porte! Il grande giorno sarà domani, finalmente la coppia di Temptation Island convolerà a nozze dopo averlo tanto atteso. Davide e Georgette hanno superato le insidie del reality show in cui li abbiamo […] L'articolo Georgette Polizzi matrimonio: ci sarà anche Elisabetta Franchi? ...

Bce - le banche : “I tassi sottozero danneggiano i nostri bilanci”. E ottengono lo sconto : una parte dei loro depositi sarà esentata : Il nuovo taglio dei tassi di interesse deciso dalla Bce arriva nonostante la levata di scudi delle banche. Ieri gli istituti italiani sono partiti all’attacco chiedendo a Francoforte di fare qualcosa per ridurre le pesanti conseguenze della politica ultraespansiva sui loro bilanci: con i tassi sottozero, ricavano poco o nulla dall’attività di erogazione di finanziamenti. Così l’Abi ha scritto al presidente dell’Eurotower e al ...

Bitter Sweet 2 ci sarà? Can Yaman tornerà su Canale5 anche la prossima estate : Bitter Sweet 2 ci sarà oppure no? I fan iniziano a chiedersi cosa ne sarà di Ferit e Nazli e le notizia che arrivano dalla Turchia non lasciano pensare a niente di buono. La prima stagione di Dolunay è composta da 26 puntate ed è andata in onda in Patria alla fine del 2017, da allora sono ormai passati quasi due anni e non c'è stato un seguito, nemmeno si è parlato di un possibile rinnovo. Bitter Sweet ha conquistato il pubblico italiano ...

Replica X Factor 13 - prima puntata sarà visibile anche su Tv 8 in differita di un giorno : La nuova stagione televisiva comincia ad entrare nel vivo e questa sera, giovedì 12 settembre, riparte in prime time uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Parliamo di X Factor, il talent show in onda su Sky giunto ormai alla sua tredicesima edizione di messa in onda. Gli anni passano ma XF non sembra sentire questo peso e ogni anno si presenta al pubblico in una veste in parte rinnovata e ricca di novità. La prima puntata, ...

Napoli Pizza Village : ci sarà anche la pizzeria Sorbillo - Arisa tra gli artisti sul palco : La Pizza sarà la regina indiscussa a Napoli da venerdì 13 a domenica 22 settembre. Il Lungomare Caracciolo, infatti, farà da sfondo alla 9ª edizione del Napoli Pizza Village (NPV). I numeri parlano da soli: l’anno scorso più di un milione i visitatori presenti e 34 le pizze sfornate al minuto, mentre quest’anno l’area dedicata alla manifestazione sarà di 30.000 mq. Il premio come miglior Food Festival al mondo al The FestX Awards 2018 di Las ...

Uccise e bruciò Sara - ergastolo per Paduano. Riconosciuto anche lo stalking Video : Nel 2017 il giovane era stato condannato al «fine pena mai» col rito abbreviato. In secondo grado però la Corte d’assise d’appello, nel maggio 2018, aveva abbassato la pena a 30 anni riqualificando il reato di stalking assorbendolo in quello d’omicidio

Everspace 2 non sarà un'esclusiva Epic Games Store ma approderà anche su Steam : Sebbene lo sviluppatore di Everspace 2, Rockfish, abbia considerato l'esclusiva per Epic Games Store, alla fine ha deciso di cambiare idea. Everspace 2 è un primo esempio di un titolo indie promettente e tanto atteso, che Epic Games vorrebbe aggiungere al crescente elenco di giochi esclusivi del suo negozio online.Per l'amministratore delegato dell'azienda, Michael Schade, c'è però un aspetto diverso di quell'argomento che non viene tirato in ...

Le soap Beautiful - Una vita e Il segreto saranno trasmesse anche nel fine settimana : Il palinsesto di Canale 5, nelle prossime settimane, cambierà i tempi di programmazione per alcune soap e telenovelas: ci sarà più spazio per Una vita, Beautiful e Il segreto. Bitter sweet-ingredienti d'amore, il grande successo dell'estate, nella settimana che va dal 9 al 13 settembre, mostrerà ai suoi telespettatori l'epilogo della storia. Ci saranno infatti le puntate finali per poi lasciare spazio a Uomini e donne, il famoso programma di ...

Anticipazioni Amici Celebrities - annunciati altri 4 Vip : ci sarà anche Chiara Giordano : Prende forma il cast della prima edizione di Amici Celebrities, il nuovo talent show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che vedremo in onda da metà settembre su Canale 5. Una trasmissione decisamente molto attesa dal pubblico, dato che per la prima volta saranno dei personaggi famosi a mettersi in gioco nelle categoria di danza e canto. In queste settimane attraverso i promo che sono passati sulla rete ammiraglia del Biscione sono stati ...

L’Uragano Dorian sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

“Tutta colpa di Salvini. Ora sarà contento”. Anche Alessandra Mussolini contro il leader leghista : “Per forza, sono comunisti!”. È quanto afferma all’Adnkronos Alessandra Mussolini per niente stupita dalle parole del ministro Dario Franceschini, che per il suo primo giorno da titolare del Mibact ha scelto la sede simbolica del Museo Storico della Liberazione di via Tasso a Roma affermando di voler cominciare dalla “memoria dell’antifascismo”. “Salvini sarà contento”, sottolinea ironica Alessandra Mussolini che non trova “altri responsabili” ...

Cyberpunk 2077 : a quanto pare anche le cutscene saranno in prima persona : Ormai non è più un segreto che CD Projekt RED, sviluppatore di Cyberpunk 2077, abbia deciso di optare per la prospettiva in prima persona in modo da far immergere ancora di più il giocatore nel mondo di gioco. Tuttavia sembra che questa scelta ricadrà anche sui filmati, poiché, a quanto pare, anche le cutscene saranno strutturate in modo tale da risultare in soggettiva.Una recente intervista ad un sito tedesco è apparsa all'interno del forum ...

Tesla - le colonnine Supercharger da 150 kW saranno disponibili anche in Europa : Tesla ha annunciato, per questa settimana, l’inizio dei lavori di aggiornamento delle colonnine di ricarica elettriche Supercharger che si trovano in Europa. Queste, infatti, saranno portate a 150 kW di potenza, dai 130 kW supportati ora: 20 kW di potenza aggiunta a tutta la rete europea di ricarica veloce che, stando a quanto precisato dall’azienda di Elon Musk, dovrebbe essere pronta e aggiornata in appena una settimana. Le ...