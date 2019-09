Amici | Riki scrive a Emma | “Sei coraggiosa | anche se…”

Dimenticate questo Riki - oggi il cantante di ‘Amici’ è un’altra persona : la trasformazione : Riccardo Marcuzzo (Riki) è tornato. Il cantante lanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi, amatissimo dalle ragazzine, ha annunciato il suo ritorno sui social. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Ricky ha pubblicato una foto dove appare completamente diverso. Proprio così, il cantante ha postato una foto in cui appare biondo e con i capelli lunghi. Il post Instagram in cui è apparso è stato immediatamente preso d’assalto dai ...

Amici - Riki è ritornato nella scuola : “Finiamo dove tutto è iniziato” (Foto) : Riccardo Marcuzzo di nuovo nella scuola di Amici: il sosia del cantante sorprende ancora con questo gesto Il vero Riccardo Marcuzzo non si è fatto ancora vivo. dove si trova al momento? Se non al fianco del sosia, sicuramente gli sta dando delle indicazioni per curare il suo profilo Instagram! Qualche giorno fa, lo abbiamo […] L'articolo Amici, Riki è ritornato nella scuola: “Finiamo dove tutto è iniziato” (Foto) proviene da ...

Amici - sosia Riki e Stash The Kolors rivelano tutto : annuncio importante : Cosa stanno nascondendo Stash e il finto Riccardo Marcuzzo? La verità sui due cantanti di Amici Il sosia di Riki e Stash dei The Kolors hanno fatto un annuncio importante su Instagram. Nelle ultime ore, non si sta facendo altro che parlare di colui che ha “rubato” l’immagine di Riccardo Marcuzzo, spacciandosi per lui. I […] L'articolo Amici, sosia Riki e Stash The Kolors rivelano tutto: annuncio importante proviene da ...