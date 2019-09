Pontida | Salvini | “Elezioni Umbria? Di Maio disperato supplica Pd per due poltrone” Poi

Pontida - diretta : arriva Salvini. Tensioni e insulti in mattinata - aggredito videomaker : È il giorno di Pontida, il grande raduno leghista entra nel vivo. Il prato non è ancora pieno, ma sono molti i militanti e sostenitori già arrivati alla manifestazione (gli...

Pontida - i cori dei giovani leghisti al comizio di Salvini : “Libertà” - “Elezioni” e “Di Maio torna al San Paolo” : Il clima a Pontida, alla vigilia del grande raduno, è di grande festa. La giornata del sabato è tradizionalmente un momento di aggregazione dei giovani leghisti (un tempo padani). Anche il segretario Matteo Salvini ha partecipato con un comizio dedicato ai giovani, acclamato con cori e ovazioni: “Posso dirvi che se rimaniamo uniti gli facciamo un mazzo così”, ha detto Matteo Salvini arringando la platea che ha risposto alle ...

Salvini show a Pontida - sfida al proporzionale. Al raduno anche insulti a Mattarella : Matteo Salvini show a Pontida, tra bagni di folla, cori da stadio e entusiasmo alle stelle, in un clima lontanissimo dalle delusioni 'romane'. Alla vigilia della tradizionale kermesse...

Pontida - Salvini alle Ong : “Godetevi i porti aperti - poi torno” : Pontida, (Bg), 15 set. (Adnkronos) – dall’inviato Francesco Saita“Ora che i porti sono aperti, care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale”. Così Matteo Salvini, parlando ai giovani leghisti a . Poi ricorda che nel ’92 “arrivai qui in Y10, poi stufo di non dormire tornai alla macchina, ma non c’era più. Era ...

Bruno Vespa : "Elezioni - soldi - immigrati. Salvini a Pontida apre una lunga guerra per riconquistare il potere" : Venticinque anni dopo Umberto Bossi, a Pontida, che "ha sempre segnato la storia del centrodestra", Matteo Salvini apre "una lunga guerra di posizione per riconquistare il potere volontariamente ceduto a Pd e Cinque Stelle". Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno scrive che "una guerra di posiz

Salvini e Berlusconi : patto per le elezioni - dopo Pontida manifestazione "di popolo" : La nuova alleanza andrà oltre l'appuntamento con le regionali: Lega e Forza Italia formeranno un campo comune anche in vista...

Salvini appende al chiodo rosari e crocifissi : “A Pontida niente Vangeli. Cruciani dice che sono un coglione politico? È quasi un complimento” : “I sacri vangeli li lasciamo al loro posto, sul palco di Pontida tirerò fuori un’idea di Italia, fondata su principi ben chiari, quali il lavoro, la famiglia, la sicurezza. Temi che in questi giorni di cosiddetto ‘nuovo governo’ di sinistra non vengono fuori”. Lo annuncia ai microfoni di “Morning Show”, su Radio Café, il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Alberto Gottardo. Inevitabile la ...

Meloni va in piazza - Berlusconi no - Salvini punta su Pontida (e sul Copasir) : Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in piazza. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia della Meloni contro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per ...

