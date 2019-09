Le pagelle Napoli-Sampdoria | 2-0 | | i voti della partita | Serie A

Napoli-Sampdoria 2-0 - le pagelle : Mertens stratosferico - ma Elmas… : Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle. Le valutazioni dei calciatori azzurri per la gara vinta contro i blucerchiati Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle: Alex MERET 7,5 – Compie una parata strepitosa in avvio, da quel momento abbassa la saracinesca e non passa più nulla (chiedere a Quagliarella e Rigoni). In uscita è implacabile. Giovanni DI LORENZO 7 – Si è impadronito della fascia e nessuno si lamenta. Questo perché oltre ...