A Lampedusa più di cento migranti arrivati in una notte

Migranti - l’Italia assegna il porto di Lampedusa alla Ocean Viking. Il sindaco : “Era più vicina la Sicilia” : Viaggio finito per gli 82 soccorsi, ma Salvatore Martello accusa la ministra dell’Interno: «Siamo accoglienti, non idioti»

Migranti : medico Lampedusa - ‘l’unico caso più grave una giovane affetta da otite’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa. ...

L’estate del 94 - a Lampedusa : lasciammo Domenico Modugno infuriato col Wwf (e non lo vedemmo più) : Era l’estate del 94 Andammo a Lampedusa senza consapevolezza. Ignari di assistere a un episodio a suo modo storico. Andammo a Lampedusa più o meno così, perché ci venne. Era l’estate del 1994. Nello stesso giorno di quell’anno, il 27 marzo, noi tifosi del Napoli provammo un brivido da Viagra, uno di quelli inattesi, cui non eravamo più abituati. Non stiamo qui a dilungarci, lo fece Di Canio contro Maldini e Baresi. E la sera le ...