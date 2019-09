Spagna,inondazioni nel Sud-Est: 5 morti

Cinque persone sono morte per le piogge torrenziali e leche hanno colpito il sudest della. Lo rendono noto i servizi d'emergenza spagnoli, citati dai media locali.Le zone più colpite sono le province di Almerìa, Murcia, Alicante e Valencia. A Orihuela per l'esondazione del fiume Segura sono state evacuate almeno 3.500 persone. Oltre 200 i militari schierati e 100 i veicoli dell'esercito scesi in campo per l'emergenza, ha riferito l'esercito spagnolo su Twitter. Oggi il premier Sànchez sarà ad Alicante e Murcia.(Di sabato 14 settembre 2019)