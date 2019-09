Fonte : ilmattino

(Di sabato 14 settembre 2019) Un uomo di 31 anni è statoa una gamba, alle 5 di oggi, ad'arma da fuco in via, a. È ricoverato all'ospedale Loreto Mare: le due condizioni non...

mattinodinapoli : Napoli, lite stradale sfocia nel sangue: 31enne ferito a colpi di pistola in via Acton - infoitsport : Napoli, lite sullo stadio San Paolo:il retroscena della convenzione - zazoomnews : Napoli lite sullo stadio San Paolo: il retroscena della convenzione - #Napoli #sullo #stadio #Paolo: il -