Moto3 – Suzuki super con la Sic58 Squadra Corse al Gp di San Marino | prima pole in

Moto3 - risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : prima pole in carriera per Suzuki - terzo Arbolino. Dalla Porta cade ma finisce settimo : Marco Simoncelli deve aver vegliato sul team del padre questo pomeriggio durante le Qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3, che si corre sul circuito di Misano Adriatico intitolato al suo nome. Un finale caotico ancora una volta, come spesso accade nella categoria cadetta del Motomondiale, che ha visto quasi tutti i primi non riuscire a iniziare il proprio tentativo decisivo per via di un calcolo sbagliato dei ...