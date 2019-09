Meteo : aumentano ancora le temperature - fino a 33°C. Ventilato al sud : L'alta pressione sta premendo sull'acceleratore e proprio tra week-end e inizio della prossima settimana raggiungerà l'apice dell'intensità, prima del probabile definitivo tracollo in questo ultimo...

Meteo : aumentano afa e umidita' su tutta Italia - disagio in molte regioni : Meteo | L'opprimente anticiclone africano inizia a far sul serio su tutta Italia dove raggiungerà l'apice ad inizio prossima settimana con temperature ancora una volta estreme per le nostre...