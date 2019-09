L’Udc a Fiuggi | senza un “centro” non si governa

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019) Il centrodestra non può essere in mano solo a sovranisti. Il che vuol dire cheunnon si. In estrema sintesi, è lo spirito che anima la due giorni delin scena ae che oggi chiude i battenti. “Noi democratici cristiani siamo sempre stati proporzionalisti” ha esordito Lorenzo Cesa alla festa nazionale del suo partito. E, come ha sottolineato lo stesso leader dello Scudocrociato, “lo siamo ancor di più quando si parla di taglio di parlamentari”. Come dire, “non c’è nessuna alternativa ad un sistema proporzionale con preferenza, unico modo per riavvicinare i cittadini alla politica". Militanti e tanti big politici di centrodestra hanno partecipato alla manifestazione in corso nella città del Frusinate. Cesa ha pure insistito nel “ricreare nel nostro Paese una grande forza che faccia riferimento al partito popolare e che moderi la politica nel nostro ...

