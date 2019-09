X Factor | Cattelan punge la concorrenza Rai | “Con quattro no vai a The Voice”

X Factor - Cattelan stocca un talent della Rai : 'Con quattro no vai a The Voice' : Ieri, giovedì 12 settembre, è partita ufficialmente la tredicesima edizione di X Factor, talent show condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno. Prima puntata ed è già partita una prima stoccata che non è passata inosservata al pubblico telespettatore. Nel corso delle Audizioni, Cattelan ha fatto una battuta sarcastica riguardante The Voice of Italy, che si è concluso lo scorso maggio. Una battuta che avrebbe "punzecchiato" in modo goliardico ...

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : «Con quattro sì vai al Bootcamp - con quattro no vai a The Voice» : Alessandro Cattelan - X Factor 2019 A X Factor 2019 c’è la novità dei quattro sì alle Audizioni, che spediscono direttamente il concorrente alla fase Bootcamp, senza passare per un’ulteriore scrematura dei giudici. Per chi invece riceve i no all’unanimità, non è previsto nulla, nemmeno un premio di consolazione. Almeno per ora, ma Alessandro Cattelan ha la soluzione: “Con quattro sì vai al Bootcamp, con quattro no vai a ...

X Factor 13 - Alessandro Cattelan : "Mi è stato proposto di essere anche autore - ho accettato volentieri" (intervista video) : Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di X Factor 13, in partenza su Sky Uno da giovedì 12 settembre alle 21.15. Quest'anno, la giuria è stata cambiata quasi in toto. Ad eccezione di Mara Maionchi (confermatissima), ecco l'esordio di Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, con il compito di guidare alla vittoria un talento del proprio team.Al timone del talent show, per il nono anno, troviamo il volo chiave del programma, Alessandro ...

X Factor 2019 - le novità : Cattelan nuovo ruolo - Sfera già protagonista : X Factor 2019 entra nel vivo: la conferenza stampa svela le prime novità X Factor 2019 è pronto a debuttare su Sky, e se vi state domandando ancora quando inizia la 13esima edizione allora sappiate che manca pochissimo. X Factor 2019 inizia giovedì 12 settembre, ovviamente si partirà dalle Audizioni, per far largo poi ai […] L'articolo X Factor 2019, le novità: Cattelan nuovo ruolo, Sfera già protagonista proviene da Gossip e Tv.