SPY FINANZA Draghi passa la patata bollente a Lagarde | M5s e Pd

SPY FINANZA/ I falchi Ue del Nord preparano le manovre contro l'Italia : Sotto traccia si sta combattendo una dura battaglia dal cui esito dipenderanno le sorti future del nostro Paese per parecchio tempo

SPY FINANZA/ India a Germania - le due crisi che fanno tremare l'Italia : L'India era considerato il mercato più in espansione dopo quello cinese, ma si è bruscamente fermato. E la guerra dei dazi provoca ancora scossoni

SPY FINANZA/ Il patto occulto con la Ue per evitare l'aumento dell'Iva : In un trend dei mercati globali sempre più anormale e tossico e mentre la Germania manda nuovi segnali di rallentamento, al Mef arriva un euroburocrate

SPY FINANZA/ In Germania il "tappo" che può far saltare l'Europa : La Germania non è in un buon momento e il voto di domenica in Sassonia e Brandeburgo può essere cruciale per tutta l'Europa

SPY FINANZA/ La mossa chiesta all'Italia per salvare banche e spread : La Bce e la Commissione europea sembrano in grado di evitare il peggio per l'Italia. Purché vengano fatte precise scelte politiche

SPY FINANZA/ Altro che Usa-Cina - ecco qual è la vera causa della recessione : Si parla ormai apertamente di recessione globale. Ma si sbaglia a indicarne la causa principale nello scontro tra Usa e Cina

SPY FINANZA/ Esuberi in banca e patrimoniale in arrivo per l'Italia : Il ribaltone in atto in Italia ha un obiettivo importante: fare in modo che il sistema bancario si ristrutturi. E saranno dolori

SPY FINANZA/ Il piano europeo per 'bruciare' Salvini e il ritorno alle urne : Quanto sta accadendo in Italia a livello politico sembra essere la logica conseguenza di un patto non scritto in sede europea

SPY FINANZA/ Trump si ritrova il nemico più grande in casa : C'è bisogno che la Fed faccia partire un nuovo Qe, altrimenti per Trump c'è il rischio di perdere consensi importanti nel Mid-West

SPY FINANZA/ Le mosse di Trump su Cina e Fed per vincere le presidenziali : Trump usa la Cina per cercare di condizionare l'operato della Fed e in questo modo potersi giocare al meglio le presidenziali del 2020

SPY FINANZA/ Russia - la corsa all'oro nasconde la vera paura di Putin : Si è parlato delle manifestazioni degli oppositori di Putin a Mosca. Il Presidente russo ha però altre preoccupazioni per la testa

SPY FINANZA/ Il 'jolly' di Draghi apre un problema per le banche : Mario Draghi corre incontro alle necessità delle banche, ma il suo intervento rischia di metterne in difficoltà la redditività

SPY FINANZA/ Il 'biscottone' Trump-Democratici per mettere alle corde la Fed : Congresso e Casa Bianca hanno raggiunto un accordo sul tetto del debito negli Usa. Una mossa per mettere alle strette la Fed

SPY FINANZA/ Le mosse cruciali sull'asse Londra-Washington : Sembra che l'asse tra Londra e Washington nelle ultime settimane sia tornato a rinsaldarsi, mentre l'Europa rischia di finire nell'angolo