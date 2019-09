I nuovi sottosegretari e la nube nera di Avellino

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sì, parlano, borbottano, velinano, ma poi non fanno niente, semplicemente perché non saprebbero indicare alternative e vedrete che Christine Lagarde sarà draghiana. Fatti pure viceministri e, tenetene d'occhio alcuni (lo si dice per gli appassionati), certamente ci sarà qualche s

carlosibilia : Grazie a @GiuseppeConteIT , @luigidimaio e @Mov5Stelle per la rinnovata fiducia. Grazie al personale del #Viminale… - giovannaconfal4 : @Lettera43 Madonna che roba! La volete piantare di fare tutto questo casino per sottosegretari? Ammazza ma per esse… - raffo1900 : RT @carlosibilia: Grazie a @GiuseppeConteIT , @luigidimaio e @Mov5Stelle per la rinnovata fiducia. Grazie al personale del #Viminale per i… -