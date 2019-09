Autonomia | Zaia a Boccia | ‘nostro testo non è propaganda’ 2

Autonomia : Zaia a Boccia - ‘nostro testo non è propaganda’ : Venezia, 13 set. (AdnKronos) – ‘Come si può chiamare propaganda un testo scritto da eminenti giuristi e costituzionalisti come i professori Mario Bertolissi, ordinario di diritto costituzionale dell’università di Padova; Andrea Ambrosi, ordinario di diritto costituzionale regionale di Padova; Giancarlo Pola, ordinario nonché preside della facoltà di economia dell’università di Ferrara; Dario Stevanato, ordinario di ...

Autonomia : Gruppo Zaia - non è gioco dell’oca di Pd e 5 Stelle : Venezia, 12 set. (AdnKronos) – “Il secondo mandato di Conte è iniziato con slogan molto chiari, come nuovo Umanesimo e compimento delle grandi riforme. E ‘ il momento allora che il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e il collega Boccia, degli Affari Regionali, superino la fase di opposizione nella quale continuano a trovarsi, e concludano la riforma dell´Autonomia con le 23 materie richieste dal Veneto; è scritto ...

Autonomia : Gruppo Zaia - Conte all’Ue chiede lo statuto speciale per il Sud : Venezia, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il Veneto, forte dei suoi 2.328.947 voti al referendum del 2017, aveva chiesto l’Autonomia. Un’esigenza motivata dalla volontà di migliorare i servizi per i cittadini, per le sue imprese, le sue scuole, i suoi ospedali. La Regione del Veneto e il presidente Luca Zaia avevano presentato una loro proposta in tema di Autonomia, con l’intervento collaborativo dell’ex ministro Erika ...

Autonomia : Zaia - ‘se non ci sarà saranno i cittadini ad andare in piazza’ : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – “L’unità d’Italia è prerequisito dell’Autonomia. Parlare di coesione, di unità d’Italia, dei valori di sussidiarietà e solidarietà è il prerequisito per l’Autonomia: e’ come andare a comprare un’auto e pretendere che ti garantiscano che ha quattro ruote”. Lo ha sottolineato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Passiamo questa fase – ...

Autonomia - nel programma M5s-Pd attenzione a “divario Nord-Sud” e ruolo centrale del Parlamento. Zaia : “Attendo al varco Boccia” : L’Autonomia che hanno in mente Movimento 5 stelle e Partito democratico sarà diversa da quella che stava cercando di portare avanti la Lega. È già chiaro da quanto scritto nel punto numero 20 dei 29 che compongono il programma del governo Conte 2, con espliciti riferimenti al problema del divario tra Nord e Sud del Paese così come al ruolo “decisivo” che deve avere il Parlamento nel processo di trasferimento delle competenze. ...

Meeting di Rimini - Svimez contro l’Autonomia. Zaia : “Finiamola con la bufala della secessione dei ricchi” : Un attacco alla richiesta di autonomia delle regioni del Nord cavalcata dalla Lega è venuto al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione nel corso della tavola rotonda sul tema “I giorni del Sud”. E pronta è venuta dal Veneto la risposta del governatore Luca Zaia, che da quasi due anni tenta inutilmente di acquisire le 23 competenze che ha chiesto al governo e al Parlamento dopo il referendum autonomista dell’ottobre 2017. Alla tavola ...

Autonomia - Di Maio : “Sì a riforma che non danneggi Sud - stiamo scrivendo nuovo testo”. Zaia : “Penoso”. Stefani : “M5s non sia sleale” : Un osservatorio sul regionalismo differenziato all’Università Federico II che abbia “un ruolo cruciale per seguire tutto l’iter dell’Autonomia“. Il vicepremier Luigi Di Maio a Napoli presenta il progetto autonomo con cui le università del Sud vogliono “monitorare tutto il percorso” di una riforma che “credo si debba fare nella misura in cui non danneggi le regioni del Sud“. Per questo motivo, spiega il ...