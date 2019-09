Atletico Madrid-Juve | Saul teme i bianconeri | la sfida di Champions è già calda

Juventus - possibile scambio a tre di portieri con Manchester United ed Atletico Madrid : La Juventus, dopo un calciomercato estivo caratterizzato da importanti arrivi ma anche da mancate cessioni, è pronta a lavorare sul calcio giocato e dopo la sosta nazionali la prima partita che dovrà affrontare sarà la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina. Il match si disputerà nella città toscana ed è previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00, prima dell'esordio stagionale in Champions League al 'Wanda Metropolitano' contro ...

Atletico Madrid - la carica del Mono Burgos : “meglio morire con una freccia al petto che con una nel culo” : Il vice di Simeone ha pubblicato su Instagram un post per inculcare nei nuovi arrivati la mentalità che ogni calciatore deve avere all’Atletico Madrid L’Atletico Madrid aspetta gli ultimi giocatori impegnati in nazionale per preparare le prossime due importanti sfide, che metteranno di fronte ai colchoneros prima la Real Sociedad in Liga e poi la Juventus in Champions League. MONTEFORTE / AFP Due partite da non sottovalutare e, ...

Champions League : Atletico Madrid-Juventus in Tv su Sky mercoledì 18 settembre : La Juventus, dopo aver sfidato la Fiorentina nella 3ª giornata di campionato, volerà in Spagna per l'esordio stagionale in Champions League. I bianconeri affronteranno l'Atlético Madrid mercoledì 18 settembre all'Estadio Wanda Metropolitano. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21:00. Il match, valevole per il Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva da Sky. Dunque non sarà possibile seguire la gara in diretta Tv su Canale 5. ...

Atletico Madrid - è febbre Champions : sold out in tre giorni per la sfida contro la Juve : E’ febbre Champions League per l’Atletico Madrid, che nella prima giornata della fase a gironi ritroverà la Juventus. La scorsa stagione i colchoneros vinsero al Wanda Metropolitano contro i bianconeri nell’andata dei quarti di finale, ma la sconfitta al ritorno per 3-0 gli costò l’eliminazione. Comunque, per la gara in programma il prossimo 18 settembre, sono stati venduti quasi tutti i biglietti in 3 giorni. Fino ...

L’Atletico Madrid lancia il suo token : partnership con Socios : L’Atlético de Madrid ha siglato un accordo per aderire alla piattaforma Socios.com, che ospita già altre importanti società calcistiche europee come PSG, Juventus, West Ham e AS Roma. Attraverso questa applicazione mobile, i tifosi dell’Atletico di tutto il mondo avranno un nuovo modo di interagire con il team. Saranno in grado di partecipare a diverse […] L'articolo L’Atletico Madrid lancia il suo token: partnership con ...

Atletico Madrid - 56 milioni per una cittadella dello sport : Atletico Madrid cittadella sport – Non solo una grande rosa e un grande stadio. L’Atletico Madrid vede nella costruzione di una cittadella sportiva di proprietà il prossimo passo per consolidare la propria posizione nel calcio europeo. Un’opera che prevede investimenti per un totale di 59,6 milioni di euro e i cui lavori dovrebbero iniziare nel […] L'articolo Atletico Madrid, 56 milioni per una cittadella dello sport è stato ...

Juve : Atletico Madrid e Bayer Leverkusen fra le insidie del girone di Champions League : Ieri nel tardo pomeriggio il Grimaldi Forum di Montecarlo è stato il palcoscenico del sorteggio dei gironi di Champions League. La Juventus fa parte del girone D e dovrà sfidare una vecchia conoscenza come l’Atletico Madrid, una squadra emergente come il Bayern Leverkusen e l’imprevedibile Lokomotiv Mosca. ...Continua a leggere

Calciomercato Inter – Icardi apre all’addio? No al Monaco - sì all’Atletico Madrid : ed è possibile anche il rinnovo! : Dopo aver rifiutato il Monaco, lcardi avrebbe mostrato Interesse per un possibile trasferimento all’Atletico Madrid: l’Inter studia la formula del prestito e un possibile rinnovo del contratto L’arrivo di Alexis Sanchez, che verrà utilizzato da seconda punta, completa ancor di più l’attacco dell’Inter nel quale Icardi ricopre l’ultimo slot disponibile. A dirla tutta, l’argentino è fuori squadra: probabilmente Conte, prima di utilizzarlo, ...

Champions League - ecco i sorteggi. L'Inter ritrova il Barcellona - per la Juventus pericolo Atletico Madrid : Sorteggio in chiaro-scuro per le squadre italiane impegnate nei gironi di Champions League: sorride il Napoli, va tutto sommato bene alla Juve e all’Atalanta, mentre l’Inter avrà sulla carta il compito più difficile di tutti. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, sono stati inseriti nel Girone F c

Sorteggio Champions League 2019 : tutti i gironi e gli abbinamenti. Juventus-Atletico Madrid - Inter col Barcellona - Napoli pesca Liverpool : Al Grimaldi Forum di Montecarlo è andato in scena il Sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. ...