Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2019) Puglia sotto choc. Unlitigio ad un, pare scatenato da una mancata precedenza, è sfociato in omicidio. E’

Laprimapagina : #Andria Giovanni Di Vito ucciso durante una banale lite ad un incrocio - BlitzQuotidiano : Andria, lite per mancata precedenza. Giovanni Di Vito accoltellato a morte davanti a moglie e figlio… - Tommaso_Andria : RT @EU_EDPS: Institutional tribute to the life of Giovanni Buttarelli. Ciao Giovanni -