Mattia Vaccaro è un calciatore della Cavese FOTO

(Di giovedì 12 settembre 2019)è un. Altro grande successo del player agent Alessio Sundas, che ha piazzato l’ennesimo colpo di calciomercato targato 2019. Il giovane attaccante, classe 2002, dopo l’annata trascorsa all’Ascoli, si appresta adesso a rendere felici i tifosi di Cava dei Tirreni. «Sono davvero felice di questo trasferimento – dice, raggiunto telefonicamente – anche perché mi permette di stare vicino casa. Spero di dare il mio valido contributo in questa stagione, mettendo a segno quante più reti possibili con la mia nuova casacca». Nativo di Battipaglia,ha iniziato la sua carriera nella Bertoni Battipaglia dove ha messo a segno 15 gol. Notato dalla Pro Salerno è stato aggregato alla formazione Giovanissimi, dove nel giro di due stagioni ha siglato 39 gol in 50 presenze. Nella seconda partestagione 2015/2016 è stato promosso nella ...

