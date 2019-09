Libra chiede l’ok alla Svizzera per lanciare la sua criptovaluta

Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) (Photo by Chesnot/Getty Images) Sevuole entrare in circolazione ed essere usata come una qualsiasi altra moneta dovrà rispettare le regole di tutte le altre valute. Questo, in soldoni, è quanto ha annunciato lo scorso 11 settembre l’autorità federale di vigilanza sui mercati(Finma), che si è vista presentare dAssociation, l’organizzazione che gestisce ladi Facebook, la richiesta di licenza per agire come sistema di pagamento in. L’organizzazione delle 27 società che sostengono il progetto della moneta elettronica ha la sua sede legale a Ginevra, sebbene le stesse compagnie siano per la maggior parte basate negli Stati Uniti, e di conseguenza ha deciso di fare riferimentolegislazioneper quanto riguarda le autorizzazioni e l’inquadramento della sua. Fino a qui il progetto diha incontrato molti ostacoli ...