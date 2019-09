Huawei P30 Lite è in arrivo nella colorazione Breathing Crystal

Prezzone Huawei P30 Pro con Vodafone : l’SMS per 0 anticipo e piccole rate : Alcuni clienti Vodafone stanno ricevendo un SMS con una proposta allettante, che riguarda i Huawei P30 Pro e P Smart 2019. In particolare si tratta di acquistare uno dei due device ad un prezzo vantaggioso e senza anticipo iniziale, pagando a piccole rate. Il messaggio è un poco evasivo sul prezzo effettivo dell'importo mensile, limitandosi alla semplice menzione 'a partire da 1.99 euro al mese per 30 mesi', senza scendere nel dettaglio. ...

Fatto apposta il volantino Mediaworld per risparmiare : rate piccolissime per Huawei P30 Lite e P30 Pro : Il volantino Mediaworld in partenza da oggi 12 settembre è denominato "Fatto apposta per te" e include una serie di offerte con smartphone a rate e interessi pari a zero euro. In questo contesto, la convenienza per l'acquisto di un Huawei P30 Lite ma anche Huawei P30 Pro non manca. Allo stesso tempo, device un po' più datati come il Huawei Mate 20, anche se proposti in una soluzione unica, vengono venduti con un interessante sconto. Il ...

Programma beta EMUI 10 già pieno su Huawei P30 e P30 Pro? Numero massimo di partecipanti : Non arrivano notizie rassicuranti per chi puntava a partecipare al Programma beta EMUI 10 sul suo Huawei P30 e P30 Pro. Dell'apertura della fase sperimentale del firmware abbiamo dato notizia, oramai da giorni, su questa pagine, invitando i possessori del top di gamma ad aderire al progetto. Da oggi 12 settembre, tuttavia, potrebbe essere troppo tardi per farlo, almeno secondo quanto trapelato nelle ultime ore da fonti autorevoli. Il sito ...

Passi in avanti per la fotocamera di Huawei P30 Lite con la patch B241 : Va segnalato finalmente un intervento software per migliorare l'esperienza di utilizzo di uno smartphone come Huawei P30 Lite, attualmente tra i più popolari in Italia. Dopo il lancio della nuova promozione di Amazon, con cui questa mattina è stato possibile portarsi a casa il device Android a 255 euro come avrete notato dal nostro approfondimento, tocca concentrarsi anche su un nuovo aggiornamento. Tutto nasce dalla patch di agosto, la cui ...

Annuncio ufficiale per la beta EMUI 10 su Huawei P30 : download app e procedura richiesta : Da qualche giorno è realtà la beta EMUI 10 per i Huawei P30 e P30 Pro, a seguito della specifica apertura del programma sperimentale in Cina come nel resto del mondo. Fino a questo momento, tuttavia, non c'era stata la comunicazione ufficiale del via ai test del firmware da parte del produttore: Tale nota è invece giunta oggi 9 settembre attraverso i canali social dell'azienda, in particolare quello denominato EMUI su Facebook.. Come ...

Svendita improvvisa per Huawei P30 Lite e Galaxy S9 Plus il 9 settembre : prezzo Amazon da favola : Sono estremamente aggressive le nuove offerte Amazon lanciate oggi 9 settembre per tutti coloro che stanno valutando device come Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus. Le promozioni più aggressive, ad inizio settimana, puntano infatti su due prodotti appartenenti a fasce differenti del mercato, sia per il prezzo, sia per le caratteristiche tecniche. Insomma, per motivi diversi siamo al cospetto di due grosse opportunità che è giusto ...

Huawei rinnova il P30 Pro e lancia il nuovo potentissimo Kirin 990 : A causa del divieto di fare affari con Huawei, imposto dal presidente Trump alle aziende statunitensi, la casa cinese non può lanciare nuovi modelli con la versione commerciale di Android - quella con il Play Store e le app di Google. E questo rischia di afflosciare la strategia dell'azienda cinese in Europa, dove l'appeal di un telefono senza i servizi Google è praticamente inesistente. Per questo, in attesa di risolvere il ...

Puntualissimo download beta EMUI 10 Su Huawei P30 e P30 Pro : via oggi 8 settembre : Nessuna attesa per la beta EMUI 10 su Huawei P30 e P30 Pro e tutto esattamente come stabilito dalla pianificazione del produttore asiatico. In effetti doveva essere il giorno 8 settembre quello individuato per il download del nuovo aggiornamento nella sua versione sperimentale e gli sviluppatori, di fatti, sono stati puntualissimi nel loro operato. Tra la giornata di venerdì e quella di ieri, in effetti, è di fatto partita la fase di ...

Le nuove colorazioni di Huawei P30 Pro ci sono piaciute tantissimo - al pari della EMUI 10 (video) : Siamo riusciti a mettere le mani su due dei sample esposti nello stand Huawei ed entrambe le colorazioni, Misty Lavender e Mystic Blue, ci hanno convinti L'articolo Le nuove colorazioni di Huawei P30 Pro ci sono piaciute tantissimo, al pari della EMUI 10 (video) proviene da TuttoAndroid.

Anche per l’Italia il programma beta EMUI 10 per i Huawei P30 : come farne richiesta : La beta EMUI 10 è disponibile in Cina per i Huawei P30 e P30 Pro: ve ne avevamo parlato nel tardo pomeriggio della giornata di ieri 6 settembre. La notizia che è rimbalzata subito dopo (come riportato da 'HDblog.it'), però, riguarda gli esemplari venduti in Italia, per i quali è adesso possibile richiedere la partecipazione al programma beta (nell'ambito dei modelli no brand, ci teniamo a precisarlo fin da subito). come fare per ricevere la ...

Svolta Huawei P30 e P30 Pro : EMUI 10 beta rilasciata in Cina : Solo ieri 5 settembre vi avevamo informato dell'apertura della fase di registrazione per la beta di EMUI 10 in Cina, riservata ai possessori dei Huawei P30. Sono state sufficienti una manciata di ore per vederla arrivare, tra l'altro anche per il P30 Pro. In precedenza era stato detto che il roll-out della beta di EMUI 10, basata su Android 10, sarebbe partito l'8 settembre, ma, come suggerito da 'Huawei Central', la distribuzione è partita con ...

Provate EMUI 10 e Android 10 in beta sul vostro Huawei P30 o P30 Pro - le iscrizioni sono aperte : sono aperte anche per gli utenti italiani le iscrizioni alla fase beta di Android 10 ed EMUI 10 per Huawei P30 e Huawei P30 Pro: ecco come fare ad aderire e provare la nuova versione di Android. L'articolo Provate EMUI 10 e Android 10 in beta sul vostro Huawei P30 o P30 Pro, le iscrizioni sono aperte proviene da TuttoAndroid.