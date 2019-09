Governo Conte bis | in arrivo la lista dei 42 sottosegretari | le nomine proposte da M5s

Sottosegretari Governo Conte bis : il premier “lista prima possibile” : Sottosegretari governo Conte bis: il premier “lista prima possibile” La crisi di governo si è definitivamente esaurita il 10 settembre, giorno nel quale il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5S, PD e LeU è ha incassato la fiducia a palazzo Madama. Una maggioranza di 169 senatori (tra questi, il senatore a vita Mario Monti) che permette all’esecutivo di cominciare a lavorare sul programma stilato dalle ...

Governo Conte 2 - il mix giallorosso non produrrà niente di verde. Purtroppo : Erano davvero prevedibili, e previsti, i primi sbandamenti a sinistra del nuovo Governo sulle Infrastrutture, affidate alla vice di Nicola Zingaretti Paola De Micheli, e le prime incertezze sui cosiddetti Sad (sussidi ambientalmente dannosi), che il ministero per l’Ambiente Sergio Costa valuta in almeno 15 miliardi di euro, mentre i tecnici di via XX Settembre e il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si accingerebbero a ...

Sondaggio Masia per Agorà : alta la fiducia in Giuseppe Conte - bassissima invece per il Governo M5s-Pd : Altro giro altro Sondaggio. Oggi tocca a Fabrizio Masia, che presenta la sua rilevazione ad Agorà su Rai 3. Notizie ambivalenti per Giuseppe Conte. Si parta dalle belle notizie. Anche Masia conferma come il premier-bis goda di grande fiducia tra gli italiani: a lui la prima piazza con il 43%, anche

Sondaggi - il paradosso di Conte : nuvoloni sul Governo Pd-M5s - ma lui sorride lo stesso : Nuovo Sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre. Fiducia nei leader, il primato di Conte non è in discussione...

CONTE 2/ Polito : Governo senza idee e fatto solo per durare - deciderà l'Europa : Il clima è cambiato, ma le aspettative sulla flessibilità sono eccessive. La prossima Legge di bilancio? "Sarà scritta a Roma e poi corretta a Bruxelles"

Governo : Cavallaro (Cisal) - 'buon lavoro a Conte ora un vero nuovo corso' : Roma, 11 set. (Labitalia) - “Buon lavoro al premier Giuseppe Conte e al suo nuovo esecutivo dopo [...]

Governo ancora senza 42 sottosegretari : Conte chiede di accelerare sulle nomine : Continua il braccio di ferro tra M5s e Pd - ma anche interno alle forze di maggioranza -, per la nascita del nuovo esecutivo. LeU ha già un nome, ma chiede una casella in più. La soluzione deve essere sul tavolo del premier entro il Cdm delle 15 o al massimo entro venerdì, come auspica il Quirinale

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ancora da sciogliere il nodo Mef, dove sono in corsa Laura Castelli (viceministro uscente in odore di riconferma) e Stefano Buffagni, che oggi è stato avvistato in Transatlantico alla Camera a colloquio con i ‘suoi’. Gli altri candidati M5S al posto di sottosegretario per il dicastero di Via XX Settembre, guidato dal dem Roberto Gualtieri, sarebbero Alessio Villarosa, Giovanni Currò, Marco Pellegrini e ...

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Dalla Regione Lazio, l’assessore Giampaolo Manzella potrebbe trasferirsi al Mise (o potrebbe affiancare Paola Pisano all’Innovazione, dove è in corsa anche il M5S Luca Carabetta): lo Sviluppo Economico sarebbe una destinazione gradita anche per la deputata Mirella Liuzzi, che punta alla delega sulle tlc, ma nel ministero presieduto da Stefano Patuanelli premono per la riconferma anche Davide Crippa e Andrea ...

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos : Roma, 11 set. (Adnkronos) – “domani sarebbe buono riuscire a completare per poter partire e essere quanto prima attivi”. La richiesta del premier Giuseppe Conte da Bruxelles per chiudere sui sottosegretari già domani, nonostante l’impegno dei partiti a stringere, potrebbe non essere esaudita. Fonti di Governo fanno sapere che “non c’è conflittualità” ma che la definizione della squadra è ...

Governo Conte 2 - Zingaretti : “Le concessioni? Giusto andare a una revisione. Ai Cinque Stelle dico : non contempliamo le nostre differenze” : Le concessioni? “Giusto andare a una revisione”. Quindi un messaggio al nuovo alleato di Governo: “Non Contempliamo le nostre differenze”. E poi l’augurio che non avvenga uno “scisma” nel Pd con l’addio di Matteo Renzi e l’auspicio che il prossimo presidente del partito sia una donna. Nicola Zingaretti traccia dallo studio di Porta a Porta i primi passi dell’esecutivo Conte 2 e le mosse ...

Conte2 - Fassina : “Bellanova vuole ratifica Ceta? LeU e M5s contrari. Il Governo non è monocolore Pd - che ha pure straperso elezioni” : “governo Conte bis? Sarà una maggioranza complicata“. Così il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo (Radio Radicale) circa i suoi rapporti col Pd, partito che lasciò nel giugno del 2015. E spiega: “Nei giorni scorsi sono intervenuto sul ministro Paola De Micheli riguardo alla concessione autostradale ai Benetton, oggi sono dovuto intervenire sul ministro Bellanova che, con ...

Ennio Doris - l'uomo di Berlusconi si schiera a sorpresa con Conte e il Governo Pd-M5s : C'è l'ok di Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum che ha la Fininvest della famiglia Berlusconi come socio importante, al programma economico di Giuseppe Conte, a partire dal taglio del cuneo fiscale annunciato dal premier. Da sempre "governista", la galassia delle aziende che gravitano intorn

Governo Conte-2 i malumori di alcuni senatori M5s e Pd devono concretizzarsi anche con le dimissioni dai rispettivi partiti dopo il no alla fiducia : La fiducia ad un Governo quando si presenta alle camere è il via libera per iniziare il percorso amministrativo. La