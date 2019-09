Almanacco del 12-09-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2019) l’del giorno e siamo a giovedì 12 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giuliano Martire San Guido è che Il santissimo nome di Maria parliamo di Guido antico Germanico vedo da qui da legno prestava lontano è la base del personale wigbert dal quale deriva il nostro Guido in Italia Dove si diffuse solo dopo il settimo secolo è documentato per la prima volta a Volterra affettuoso serio Anche quando scherzi di essere una calamita che attira quasi tutto è il bello e il cattivo del mondo e ha ragione ama la donna bella sportiva giornata che si faccia proteggere coccolare a cui insegnare la fiducia in se stessasimpatie si sceglie amici in base a un’identità di interessi e ansioso tema il silenzio e quindi è molto loquace facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare non li vogliamo fare a Luca a ...

