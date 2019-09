Tutti i tipi di frangia lunga aperta | portabili

Tutti i futuri titoli Quantic Dream saranno multipiattaforma già dal day one : Quantic Dream (autori di titoli come Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human) è sempre stata associata a Sony per via del precedente contratto di esclusività, tuttavia il boss dello studio David Cage ha affermato che in futuro lo studio pubblicherà dei multipiattaforma, piuttosto che concentrarsi sulle esclusive.Ecco quanto dichiarato da Cage durante una recente intervista:"Quantic Dream non è più esclusiva di nessuna piattaforma, ...