Pamela Pericciolo rilascia interviste ed ironizza su Mark Caltagirone | Niente di

Fonte : blogo

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Senza vergogna, anche conosciuta come Donna, presunta artefice, conPrati ed Eliana Michelazzo del più famosogate. Proprio ai microfoni di Esclusivo TV, infatti, laha deciso di tornare a raccontare del caso mediatico dell'anno,ndo su quanto accaduto e riuscendo a scamparla, ancora una volta, da protagonista. "Tutti pensano ci sia qualcosa di costruito, ma non c'è.Prati non lo voleva firmare il patto di riservatezza, visto che "ci vogliamo bene". L'abbiamo firmato su insistenza dell'avvocatessa. Siamo state sceme, perché c'era qualcosa che non quadrava..." Così racconta Donnaa chi la intervista, spiegando inoltre che l'unica certezza della vicenda Prati-fosse proprio quella che non vi fosse certezza alcuna. Anche a proposito della questione acido, presunto acido chePrati aveva ...

Claudia_Cabrini : Anziché essere completamente evitata e dimenticata dal mondo dello spettacolo e della tv, Pamela Pericciolo viene i… -