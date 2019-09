Ecco i giochi che possono sfruttare il super display di ASUS ROG Phone II

Pronti a prendere d’assalto il Play Store? Ecco un mucchio di app e giochi in offerta per il weekend : Pronti a prendere d'assalto il Play Store? Ecco un mucchio di app e giochi Android (e ne sono più di 50!) in offerta per il weekend L'articolo Pronti a prendere d’assalto il Play Store? Ecco un mucchio di app e giochi in offerta per il weekend proviene da TuttoAndroid.

Paolo Becchi - il governo col Pd può saltare : "Giochi aperti - Ecco perché nel M5s c'è agitazione" : "I giochi si possono riaprire". Paolo Becchi, intervistato dal Tg2, lascia sul tavolo ogni possibilità sulla vita (o la morte) del governo di Pd e M5s. A far insospettire il filosofo sovranista, ex ideologo del Movimento 5 Stelle, è "il modo in cui è posto il quesito su Rousseau. ecco perché oggi so

Aspettando i PS Plus di settembre 2019 : Ecco tanti giochi in offerta per gli abbonati : Sono in molti ad attendere con impazienza l'annuncio dei giochi PS Plus di settembre 2019. Si tratta, come noto, della selezione effettuata mensilmente da Sony per la Instant Game Collection, che include due videogame per PlayStation 4 da scaricare gratuitamente sulla console di ultima generazione made in Japan. Questo a patto di essere per l'appunto abbonati al servizio PlayStation Plus. Un servizio, quello del colosso dagli occhi a mandorla, ...

Ecco tutti i giochi annunciati alla presentazione Indie World di Nintendo : La presentazione Indie World di Nintendo ha confermato moltissimi giochi Indie in arrivo su Nintendo Switch.Per chi fosse interessato ai numerosi annunci, Ecco un elenco di tutti i giochi presentati e le loro date di uscita: Gli annunci ufficiali di Superhot e Hotline Miami Collection si vociferavano già da un po', così come le rivelazioni di Risk of Rain 2 e Blasphemous.Leggi altro...

Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : Ecco i titoli annunciati ieri : In occasione di Gamescom 2019 il team di Google ha annunciato una serie di giochi che saranno disponibili sulla nuova piattaforma gaming Stadia L'articolo Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia: ecco i titoli annunciati ieri proviene da TuttoAndroid.

Eurogames : i Giochi Senza Frontiere di Ilary Blasi avranno un giudice d'eccezione. Ecco chi è... : Sarà l'ex ginnasta Yuri Chechi il giudice di Eurogames, l'edizione rinnovata di Giochi Senza Frontiere.

Ecco come provare lo streaming dei giochi per PC del Galaxy Note 10 su altri smartphone Galaxy : La serie Samsung Galaxy Note 10 è dotati di una nuova funzionalità software che offre la possibilità di trasmettere in streaming giochi per PC tramite una connessione dati Wi-Fi o mobile. Grazie all'app Android di Parsec, una start-up di cloud gaming con sede a New York, è possibile provare questa funzionalità anche su altri dispositivi della famiglia Samsung Galaxy. L'articolo Ecco come provare lo streaming dei giochi per PC del Galaxy Note 10 ...

Sul Play Store il piatto di Ferragosto è servito : Ecco i giochi e le app Android in offerta : Sono più di 45 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 22 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo Ferragosto? L'articolo Sul Play Store il piatto di Ferragosto è servito: ecco i giochi e le app Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Siete pronti ad assalire il Google Play Store? Ecco le app e i giochi in offerta oggi : La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 30 app e giochi (di cui 18 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate? L'articolo Siete pronti ad assalire il Google Play Store? Ecco le app e i giochi in offerta oggi proviene da TuttoAndroid.

Olimpiadi - a un anno da Tokyo 2020 lo sport italiano a caccia del pass per i Giochi. Dalla Cagnotto alla 14enne Pilato : Ecco chi rischia : L’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016 vinse 28 medaglie. Ma la metà degli atleti che tre anni fa misero un metallo al collo, a 365 giorni dai prossimi Giochi estivi di Tokyo rischiano di non partire nemmeno per il Giappone. Le esultanze per le vittorie di Benedetta Pilato e Federica Pellegrini ai recenti Mondiale di nuoto, i più vincente di sempre per gli azzurri, non devono far illudere. L’Italia ha la consapevolezza di avere veterani ...

PlayStation Plus : Ecco i giochi gratuiti di agosto : Sony ha annunciato qualche ora fa i due giochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente nel mese di agosto, stiamo parlando di WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4. Diamo uno sguardo più da vicino: "Partecipa a un testa a testa per conquistare il primo posto in un autentico mito PlayStation. Con WipEout 2048, WipEout HD e l'espansione HD Fury in un unico pacchetto, Wipeout Omega Collection porta la ...

Annunciati i Games With Gold di agosto 2019 : Ecco i giochi Xbox da scaricare gratis : Finalmente ci siamo, i Games With Gold di agosto 2019 sono stati Annunciati in via ufficiale da "mamma" Microsoft. Come impone la tradizione, il colosso di Redmond - grazie al trailer visibile più in basso pubblicato sul blog di Major Neloson - è andato a svelare quali saranno i giochi per Xbox One e Xbox 360 da poter mettere in download il prossimo mese. A patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold, utile anche per giocare in ...

EA Access sbarca finalmente su PS4 - Ecco la lista dei giochi disponibili : Da oggi anche gli utenti PS4 saranno in grado di usufruire di EA Access, servizio in abbonamento che consente di accedere ad un vasto catalogo di titoli EA. Se siete interessati a usufruire del servizio vi informiamo che dovrete pagare 3,99 euro per l'abbonamento mensile o 24,99 euro per l'abbonamento annuale. Di seguito vi riportiamo invece la lista completa dei titoli al momento disponibili: Cosa ne pensate dei titoli proposti dal servizio di ...