Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ieri abbiamo raccontato le dichiarazioni di Aurelio Dea Sky. Sulle elezioni al Board dell’Eca, sulle scelte fatte da Ancelotti in occasione di Juve-, e anche della necessità di giocare ogni partita come se fosse la partita dell’anno. Oggi il Corriere dello Sport riporta ancora altre dichiarazioni del presidente. Innanzitutto sulla campagnache va a rilento: a ieri erano circa 11.500. Seessere grandi sostenitori del, permettetemi di sorridere “Non capisco per quale motivo ilin Serie C infarà più abbonati delin Serie A. Il tutto dopo aver ridotto il prezzo deglidel San Paolo in alcuni settori addirittura del 40% rispetto a 9 anni fa. Seessere grandi sostenitori del, permettetemi di sorridere. Purtroppo io credo che nella città disi viva di grande invidia per il ...

magnus81591356 : RT @napolista: De Laurentiis: «In proporzione a Bari più abbonamenti che a Napoli. Se questo vuol dire essere grandi tifosi del Napoli» Al… - napolista : De Laurentiis: «In proporzione a Bari più abbonamenti che a Napoli. Se questo vuol dire essere grandi tifosi del Na… -