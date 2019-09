Conte | Salvini considera nemico chi ha ostacolato il suo progetto

Fiducia leader - Conte domina : 49% Salvini si sgonfia e scende al 32% : Dal “corpo a corpo” andato in scena durante i 2 giorni di Fiducia al governo giallorosso fra Camera e Senato, pare che ci sia un vincitore netto. Si tratta di Giuseppe Conte. Infatti secondo i dati raccolti dall’osservatorio politico Ixè, nella classifica della Fiducia nei leader politici svetta il presidente del Consiglio neo incaricato con il 49%. Segui su affaritaliani.it

“Sei Monti”. “La colpa è tua”. Nuovo scontro Salvini-Conte poi il Senato vota la fiducia : Il via libera con 169 sì, due Senatori in meno rispetto alla maggioranza M5S-Lega. Il leghista attacca: «Governo di mummie». La replica: dall’ex alleato solo arroganza

Otto e mezzo - Travaglio su Salvini : 'Scolaro somaro' - su Conte 'Sta cercando di isolarlo' : L'Italia ha un governo che si regge su un'intesa tra due partiti profondamente eterogenei come Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Marco Travaglio, nel corso della sua partecipazione alla trasmissione di La 7 Otto e mezzo, ha ritenuto sorprendente che solo adesso si sia stipulato un accordo tra due partiti molto più vicini di quanto non fossero, ad esempio, la Lega e i grillini. Allo stesso modo ha posto l'accento sul fatto che ...

Parla Federica - insultata per aver Contestato Salvini : "Ho avuto paura - ma lo rifarei" : La giovane contro la presenza del leader della Lega durante una festa dedicata ai bambini. Cori e insulti sull'aspetto fisico. Tra le persone che hanno provato a strapparle il cartello anche una consigliera comunale leghista. Bargi (Lega): "Condanno violenza verbale, ma io non...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - nodo sottosegretari : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

Conte : “Salvini fermo all’8 agosto” : Roma, 10 set. (AdnKronos) – di Sergio AmiciUna replica nella quale riprende i temi Contenuti nelle dichiarazioni programmatiche e chiarisce anche la posizione del governo sulle questioni etiche che, ribadisce, riguardano il Parlamento.Ma nella quale c’è spazio anche per una presa di posizione politica che naturalmente non può che riguardare, anche se non viene mai nominato esplicitamente, quello che da inizio agosto è stato il ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - Aula come un ring : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

Da ‘Conte-Monti’ all”uomo che sussurrava a Merkel’ : tutti gli attacchi di Salvini al presidente del Consiglio : Un solo obiettivo. Attaccare Giuseppe Conte a più riprese. Matteo Salvini, durante il suo intervento in Aula al Senato per la fiducia al governo ha prima bollato come “Conte-Monti” il presidente del Consiglio, accusandolo di incassare la fiducia dello stesso ex premier e di Casini. Poi, l’ha soprannominato “l’uomo che sussurrava alla Merkel” (rievocando un vecchio fuorionda tra il presidente del Consiglio ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

