Cemento spaziale | test sulla ISS per le future missioni umane

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Lesul nostro satellite avranno tra gli obiettivi la costruzione di basi lunari: perché questo sia possibile, servono strutture sicure dove gli astronauti possano vivere e lavorare. La soluzione, dice la Nasa, potrebbe arrivare dal materiale da costruzione più diffuso sul nostro pianeta: il, un misto di sabbia, ghiaia e rocce tenuto insieme da un impasto fatto da acqua e polvere. Si tratta – riporta Global Science – di ingredienti piuttosto semplici, ma i processi chimici coinvolti nel loro assemblaggio potrebbero essere influenzati dal cambio di gravità nello spazio. Per questo un recente esperimento ha analizzato la solidificazione dela bordo della Iss. Gli astronauti hanno mischiato in microgravità acqua e C3S, la più diffusa polvere dicommerciale disponibile. L’esperimento è stato anche ripetuto in una speciale centrifuga a ...

