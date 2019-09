Temptation Island Vip | auguri pelosi di Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi | occhio a chi

Kikò commenta Simone e Chiara di Temptation Island Vip : “Allibito” : Temptation Island Vip: Kikò Nalli boccia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito Kikò Nalli non ha mai fatto mistero di fare il tifo a Temptation Island Vip per la coppia formata da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Qualche minuto fa però, nelle Instagram stories, il compagno di Ambra Lombardo ha fatto dietrofront, affermando che non si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere, come quello visto ieri sera in tv, da parte della ...

Temptation Island Vip - Serena scatenata : "Sono single". Pago-choc : insulto terrificante : Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island Vip per Serena Enardu e Pago non è iniziato sotto i migliori auspici. Già a pochi minuti dalla separazione, Serena si è sfogata davanti le telecamere raccontando nei minimi particolari i problemi più 'intimi' della coppia. Pago, chiamato subito nel pinne

Sossio Aruta ironizza su Temptation Island Vip : la reazione di Ursula : Temptation Island, Sossio Aruta confessa: “Non ne ho mai sentito parlare” Temptation Island Vip ha tagliato il nastro della seconda edizione ieri sera. Sintonizzati davanti alla tv per scoprire cosa succederà alle sei coppie protagoniste di questa edizione anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Lo scorso anno i due personaggi di Uomini e Donne avevano messo alla prova il loro amore sull’isola delle tentazioni con risultati ...

Temptation Island Vip - bomba di Alessia Marcuzzi per risollevare lo share : "Qualcosa di mai visto prima" : La prima puntata di Temptation Island Vip è stata ricca di colpi di scena, a cominciare dalla rocambolesca fuga di Ciro Pedrone per raggiungere la fidanzata Federica, pena la loro squalifica, alle lacrime inaspettate dello youtuber Er Faina. Leggi anche:Temptation Island Vip, ascolti flop. alla pri

Temptation Island VIP 2019/ Er Faina e Sharon lasciano il villaggio? Confronto... : TEMPTATION ISLAND VIP: attesa per il confronto tra Damiano Er Faina e Sharon. La coppia sarà la prima a lasciare il villaggio della trasmissione?

Temptation Island Vip - Nathalie spiazzata da Andrea - : Serena Granato Andrea Ippoliti appare molto complice di Zoe Mallucci, il che provoca la delusione della compagna Nathalie Caldonazzo Lo scorso lunedì 9 settembre è iniziata ufficialmente la nuova stagione di Temptation Island vip, giunto alla sua seconda edizione consecutiva. Il docu-reality sui tradimenti in versione "very important people", condotto da Alessia Marcuzzi, vede protagonista la coppia formata dall'attrice Nathalie ...

Simone Bonaccorsi tradiva Chiara Esposito prima di Temptation Island Vip? - : Luana Rosato Stando a quanto emerso dalle diChiarazioni di Deianira Marzano, Simone Bonaccorsi avrebbe tradito Chiara Esposito prima della partecipazione a Temptation Island Vip Una notizia choc potrebbe destabilizzare la relazione tra Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, attualmente concorrenti della seconda edizione di Temptation Island Vip. Secondo alcune indiscrezioni diffusesi in rete tramite il profilo Instagram di Deianira ...

Montalbano batte tutti (anche il trash). Il commissario in replica supera Temptation Island Vip : Nella giornata dei debutto della nuova stagione televisiva, con le puntate d’esordio di tanti programmi, il trionfatore della prima serata è sempre lui, ‘Il commissario Montalbano’, con la replica dell’episodio ‘La Gita a Tindari’ che conquista su Rai1 4.486.000 spettatori e il 21.27% di share. Su Canale 5, la prima puntata di ‘Temptation Island Vip 2’ ottiene il secondo posto con una media ...

Temptation Island Vip : Elga e Conversano - volano i coltelli nella notte : Elga Enardu e Giovanni Conversano, volano i coltelli nella notte di Temptation Island Vip: l’ex tronista attacca Serena. Interviene la gemella e lui replica durissimo: “Conosco tutti gli scheletri nell’armadio che avete e li tiro fuori” volano i coltelli tra Giovanni Conversano ed Elga Enardu durante la puntata di Temptation Island Vip che ha visto […] L'articolo Temptation Island Vip: Elga e Conversano, volano i ...

Gossip Temptation Island Vip - Simone e Chiara : arriva una segnalazione : Simone Bonaccorsi ha tradito Chiara Esposito prima di Temptation Island Vip? Il Gossip A poche ore di distanza dalla messa in onda della primissima puntata di Temptation Island Vip, ecco arrivare una segnalazione su uno dei protagonisti che se confermata avrebbe del clamoroso. Di chi si tratta? Simone Bonaccorsi, il quale pare abbia tradito Chiara Esposito prima di partecipare a Temptation Island Vip 2019. A fare questa rivelazione è stata la ...

Temptation Island Vip - Deianira su IG : 'Simone se la spassava con un'altra - ora finge' : Il giorno successivo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, oggi 11 settembre, sono tanti i personaggi famosi che si sono esposti sui social network per commentare i comportamenti di alcuni protagonisti. Se Giovanni Conversano ha attaccato pesantemente la ex Serena Enardu, Deianira Marzano ha riportato un presunto "scoop" su Simone Bonaccorsi, il più bello d'Italia 2018. Deianira punta il dito contro Simone di ...

Alessia Marcuzzi commenta gli ascolti di Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, ascolti: Alessia Marcuzzi ironizza su Montalbano Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip 2, ed è stato un grandissimo successo sui social. Ma come saranno andati gli ascolti? Rispetto all’anno scorso c’è stata una leggera flessione, anche se c’è da dire che Rai Uno, stavolta, ha schierato l’artiglieria pesante: la fiction Il Commissario Montalbano per frenare il reality ...

Temptation Island Vip - è già caos : Ciro Petrone cerca di fuggire e travolge il cameraman - sconcerto in diretta : "Ciro che corre con una canzone spagnola ricca di pathos e mai sentita e la maglietta con la stampa di San Gennaro, è tutto troppo poetico". La prima puntata di Temptatio Island Vip ha effettivamente regalato ai telespettatori qualcosa di indimenticabile. Ciro Petrone, come già era stato anticipato,

Temptation Island Vip - polemiche su Er Faina : “Diffonde odio contro le donne - famiglie arcobaleno e immigrati” : Non è un mistero che il successo di una trasmissione televisiva dipenda da diversi fattori, tra cui la potenza del Web nel far diventare vitale, quindi accessibili a molte più persone possibili, contenuti o le vicende ad essa legate, tramite gif o clip confezionate ad hoc. C’è un clamoroso caso che si è verificato con Er Faina, vero nome Damiano Coccia, uno dei protagonisti della nuova edizione di “Temptation Island Vip” che partecipa assieme ...