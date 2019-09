Stefano Delle Chiaie morto | Borghezio | “Un combattente | ne nasce uno ogni 100 anni”

Stefano Delle Chiaie morto - Borghezio (Lega) : ‘Vero combattente - ne nasce uno ogni 100 anni’ : Stefano Delle Chiaie è “un soldato politico nella rivoluzione nazionale”, ma anche “un vero combattente, in un Paese ne nasce uno ogni 100 anni“. Così l’ex europarlamentare della Lega, Mario Borghezio, parlando all’Adnkronos, definisce l’esponente della destra radicale e fondatore dell’organizzazione neofascista golpista Avanguardia Nazionale, morto nella notte scorsa all’ospedale Vannini di Roma a 82 ...

Stefano Delle Chiaie - morto l'uomo-chiave del Neofascismo. Bologna - Piazza Fontana - stragi - Cia : i misteri : È morto la notte scorsa a Roma Stefano Delle Chiaie, 82 anni, esponente della Destra radicale, già nel Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna. Nato a Caserta nel 1936 per anni, ha vissuto per anni da latitante fino

È morto Stefano Delle Chiaie - l'ideologo del neo fascismo : Andrea Riva Si è spento a 82 anni Stefano Delle Chiaie. Dopo anni di latitanza in Spagna e Sud America aveva provato a riorganizzare la destra italiana Stefano Delle Chiaie, storico esponente della destra italiana, è morto oggi a 82. Delle Chiaie nasce a Caserta il 13 settembre del 1936, durante gli "anni del consenso", per usare un'espressione coniata da Renzo De Felice. Vive la guerra e la sconfitta della dittatura, ma rimane - ...

Morto Stefano Delle Chiaie - neofascista a lungo latitante - accusato per la strage di Bologna : È Morto Stefano Delle Chiaie, esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale. L’uomo, accusato di concorso in strage nell’attentato di Bologna, si è spento la scorsa notte presso l’ospedale Vannini. Nato a Caserta nel 1936 e pur di sfuggire alla Giustizia italiana ha vissuto da latitante fino al 27 marzo del 1997, quando ...

È morto Stefano Delle Chiaie - accusato di concorso esterno nella strage di Bologna : Aveva 83 anni. Latitante fino al 1997, era stato arrestato a Caracas. Nei processi per l'attentato alla stazione del 1980 e per quello di piazza Fontana è stato assolto per insufficienza di prove. Viveva a Roma dove animava il dibattito della destra estrema

Stefano Delle Chiaie morto a Roma : già nel Msi - era stato assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna : È morto la notte scorsa a Roma Stefano Delle Chiaie, 82 anni, esponente della Destra radicale, già nel Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna. L'articolo Stefano Delle Chiaie morto a Roma: già nel Msi, era stato assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna proviene da Il Fatto Quotidiano.

