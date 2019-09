Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 10 settembre 2019)al Pd, "avanti con Calenda" Roma, 10 set. (askanews) - "Domani comunicherò le necessarie conseguenze delle mie scelte. Ho stima e rispetto per tutti gli amici del Pd e non voglio creare imbarazzi dopo la decisione di astenermi sulla fiducia. Insieme a Carlo Calenda e tanti amici, con umiltà, scriveremo una bella pagina insieme". Lo scrive su Twitter il senatore Matteoche non ha votato la fiducia al Senato. "Coraggioso e coerente Matteo, lavoreremo insieme. Sara' tosta ma entusiasmante. Benvenuto". Replica così, Carlo Calenda al senatore che, dopo essersi astenuto sulla fiducia al governo sarebbe in procinto di passare al Gruppo Misto.

ilfogliettone : Richetti annuncia addio al Pd: 'Avanti con Calenda'. L'ex ministro: 'Coraggioso' - - DonatoRobilotta : Il senatore Richetti del pd oggi si è astenuto sulla fiducia al governo e annuncia il passaggio al gruppo misto! An… - gra_loc : RT @alexpinnisi: #Richetti annuncia alla #maratonamentana che andrà al gruppo misto per rispetto verso il pd. #Paragone nonostante il diss… -