Porta a Porta | Bruno Vespa riparte con Matteo Salvini | Ho chiamato Giuseppe Conte

È morto Robert Frank - uno dei più imPortanti fotografi del Novecento : Aveva 94 anni ed era famoso soprattutto per il reportage "The Americans", che cambiò la storia della fotografia

È morto il fotografo Robert Frank - uno dei più imPortanti del Novecento : Aveva 94 anni ed era famoso soprattutto per il reportage "The Americans", che cambiò la storia della fotografia

Venezia : malato di cancro aveva perdonato ladro del Portafogli - oggi è tornato in città (4) : (AdnKronos) - "Questa storia non parla di me. Questa storia parla del vero e sempre presente Spirito Santo nelle nostre vite. La storia parla di Dio che risponde alla preghiera e al potere del perdono - scriveva nella lettera - Sono onorato di condividere questa storia con la gente di Venezia. Vogli

Venezia : malato di cancro aveva perdonato ladro del Portafogli - oggi è tornato in città (3) : (AdnKronos) - La missiva continuava poi "Quando sono arrivato alla stazione di polizia, ho chiesto all'ufficiale: "Puoi fare 50 copie di questo e pubblicarlo ovunque dove il ladro è sicuro di vederlo"? Ha detto esattamente quello che sapevo che avrebbe detto. "Non abbiamo l'autorità per pubblicare n

Venezia : malato di cancro aveva perdonato ladro del Portafogli - oggi è tornato in città (2) : (AdnKronos) - “Ho pregato per il perdono. Prego anche per te. Allontanati dal tuo peccato che ferisce persone innocenti. Ti perdono". "La mattina dopo andammo nella bellissima basilica di San Marco. Lì, mentre l'organo a canne suonava e il coro cantava, pregavo. Ho chiesto a Dio cosa avrei dovuto fa

Juventus - Andrea Agnelli mette mano al Portafogli : rivoluzione con l'autofinanziamento : Sognare costa, e tanto. Così la Juventus sarebbe pronta a chiedere aiuto alla famiglia Elkann-Agnelli e alla galassia Exor dopo un' estate di calciomercato di gran lusso con arrivi importanti e poche cessioni. Il soccorso ai conti bianconeri dovrebbe arrivare da Jeep, il marchio americano della fami

Torino - imPortanti dichiarazioni di Cairo sul futuro di Mazzarri : “Rinnovo Mazzarri? Credo sia il momento. E’ molto bravo. Io l’ho sempre detto: è un grande allenatore, scrupolosissimo e attento al dettaglio e capace di far crescere i giocatori. E’ bravissimo”. Sono le parole concesse alla stampa da parte del presidente del Torino Urbano Cairo in merito al futuro dell’allenatore granata, in scadenza. “Credo sia giusto rimanere con i piedi per terra – ...

Cambiamo : Sorte - 'messi alla Porta da Fi - guardiamo a futuro con entusiasmo' (2) : (AdnKronos) - "Aderendo a Cambiamo -dice ancora Sorte- guardiamo al futuro, non ci nascondiamo che iniziamo un percorso difficile, ma registriamo anche che c'è tanto entusiasmo, soprattutto sul territorio. Solo nella mia provincia, quella di Bergamo, sono 200 gli amministratori che hanno deciso di a

Cambiamo : Sorte - 'messi alla Porta da Fi - guardiamo a futuro con entusiasmo' : Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Vorrei ricordare che 45 giorni fa fu elaborato un documento in base al quale chi aveva aderito all'associazione Cambiamo era automaticamente decaduto da Forza Italia. Quindi non sono riuscito neanche ad andarmene, ci hanno messo alla porta". Amarezza ma anche fiducia nel

Liam Ghallagher : "È colpa di Noel se ci siamo separati. Ma è ancora una parte imPortante della mia vita" : Noel Ghallagher confessò di non riuscire più a lavorare con Liam e comunicò ai suoi fan di voler lasciare gli Oasis con un post nell’agosto del 2009. Da quel giorno i due fratelli che incantavano la platea suonando “Supersonic”, il primo singolo del 1994, non si sono più parlati. In un’intervista al Corriere, Liam ribadisce che la fine della band è colpa di Noel. Ma allo stesso ...

Portatile per Università : i migliori da comprare : Trovare un Portatile per Università non è sicuramente semplice, tanti hanno limiti di budget ben precisi, e soprattutto ogni Università richiede un determinato livello di potenza di elaborazione. Per questo motivo è importante acquistare un leggi di più...

Computer Portatile girevole a 360 gradi : i migliori da comprare : Il segmento dei Computer portatile girevole a 360 gradi è aumentato parecchio negli ultimi anni, infatti tante grandi aziende puntano su questi prodotti già da tempo, e attualmente hanno raggiunto livelli prestazionali elevati, oltre ad leggi di più...

Portatile per lo studio : quale comprare : Quando si intende affrontare un percorso di studi di qualsiasi livello è importante avere con sé un compagno fidato, scattante, robusto, sempre carico e performante. Il PC è ormai un’appendice di milioni di studenti. Simulazioni leggi di più...

Portatile 15 pollici : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata cercheremo di individuare il miglior Portatile 15 pollici per ogni tipo di esigenza, partendo da quelli con prezzi più accessibili fino ad arrivare alla fascia top del mercato. La dimensione leggi di più...