Mondiali 2030 | avanza l’idea di un’altra candidatura congiunta | ecco chi si è proposto

(Di martedì 10 settembre 2019) Soltanto un anno fa si disputavano iin Russia. Tra tre anni quelli ‘inediti’ in Qatar e poi quelli del 2026 negli Usa. Eppure, a poco più di 10 anni di distanza, si inizia già a pensare a quelli del. L’Ecuador a tal proposito ha annunciato la volontà di candidarsi ad ospitare, al fianco della Colombia e del Perù, la Coppa del Mondo, lanciando così un secondo contendente sudamericano insieme alladi Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile. Su Twitter, il presidente dell’Ecuador Lenin Moreno ha scritto: “Hoai presidenti Ivan Duque (Colombia) e Martin Vizcarra (Perù) di organizzare la Coppa del Mondo in Ecuador, Colombia e Perù nel, l’anno in cui il Sudamerica è favorito per ospitare l’evento”. Infantino incontra Trump per i2026 negli Usa: “Sarà la più grande organizzazione ...

