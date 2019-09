US Open – La lezione di Nadal | “n°1 e record Slam? Non ci penso! Gioco solo per essere

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dopo il successo agli US, Rafaevita discorsi riguardanti il n°1 e il: il tennista spagnolo ammette di giocareper sentirsi felice Una finale epica quella degli US2019, conclusasi al quinto set dopo 5 ore di grande spettacolo. A trionfare è stato Rafa, capace di resistere all’impeto della rimonta di Medvedev e prendersi il 19°della sua carriera. Nel post gara il maiorchino si è espresso così in conferenza stampa: “le ultime tre ore del match sono state tanto intense, mentalmente e fisicamente. Daniil ha il merito di aver fatto diventare memorabile questa serata, è un campione, avrà altre occasioni. Queste partite in finalisono più speciali, se poi diventano così drammatiche, diventano storiche, almeno saranno parte della mia storia. – ha spiegatoattraverso le dichiaraizoni raccolte da Ubitennis – Lui ha ...

MiloneRossella : RT @CattedraleMag: Tra i motivi per cui aspettavamo settembre con gioia: un nuovo anno di #TRENTACARTELLE, il nostro laboratorio permanente… - AAABookWanted : RT @CattedraleMag: Tra i motivi per cui aspettavamo settembre con gioia: un nuovo anno di #TRENTACARTELLE, il nostro laboratorio permanente… - DeboraL85 : RT @CattedraleMag: Tra i motivi per cui aspettavamo settembre con gioia: un nuovo anno di #TRENTACARTELLE, il nostro laboratorio permanente… -