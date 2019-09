Traffico Roma del 09-09-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 08 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO LA TANGENZIALE SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA CORTONA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO. Traffico INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO; Traffico INTENSO SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL RomaNO E DA VIA DI ...

Traffico Roma del 09-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO LA TANGENZIALE SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA CORTONA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO. Traffico INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO; Traffico INTENSO SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTEL RomaNO E DA VIA DI ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 19 : 30 : INCIDENTE IN VIA PONTINA CODE TRA USCITA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DAL RACCORD A VIA DI TOR CERVARA POI PER IL SOLO Traffico ALTRE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IL TUTTO VERSO IL CENTRO TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE Roma SUD 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL G.R.A. NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CONCLUSI I LAVORI IN VIA DEI CERCHI LA ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 18 : 30 : INCIDENTE IN VIA PONTINA CODE TRA USCITA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA VIA DI TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E POI PER IL SOLO Traffico ALTRE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IL TUTTO VERSO IL CENTRO TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE Roma SUD 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL G.R.A. NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL Traffico VIA DEI ...

IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL'ALTEZZA DI VIA DI ACILIA POSSIBILI QUINDI I RALLENTAMENTI RESTA SCORREVOLE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI PER LAVORI ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA; DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 13 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE, UNICA SEGNALAZIONE AL PRENESTINO-LABICANO, È AVVENUTO INFATTI UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA, ALL'ALTEZZA DI VIA ROMOLO BALZANI, PER QUESTO CI SONO RALLENTAMENTI.

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 12 : 30 : circolazione scorrevole sulle principali arterie stradali della capitale, unica segnalazione di rilievo sulla Via Casilina, dove è avvenuto un incidente all’Altezza di Via Romolo Balzani, ci troviamo al prenestino- labicano: inevitabili i rallentamenti. anche oggi circolazione FERROVIARIA interrotta tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA. MODIFICATA LA circolazione dei treni sulle linee FL1, FL3 ED ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RESTERÀ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE PER LAVORI ALL'INFRASTRUTTURA. MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE FL1, FL3 ED FL5.

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 10 : 30 : ALL’OSTIENSE IN PIENO SVOLGIMENTO la cerimonia commemorativa PER IL 76° anniversario della difesa di Roma, tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo Boario, CON la partecipazione del Presidente della Repubblica e di numerose autorità. possibili brevi stop o deviazioni per le linee BUS DI ZONA. ANCHE OGGI LA circolazione FERROVIARIA resterà interrotta tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA. ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 09 : 30 : ALLE PORTE DI Roma EST, NELLA ZONA DI TORRE ANGELA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA Via Prenestina ALL’aLTEZZA Via di Torrenova: INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SU VIA DI TORRENOVA, VIA PRENESTINA E VIA DELL’ACQUAVERGINE. ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CASALOTTI, INERESSATA VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA CUMIANA: POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN PROGRAMMA TRA POCO, Alle 10:00, tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo ...

Traffico Roma del 08-09-2019 ore 08 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO ALLE PORTE DI Roma EST, NELLA ZONA DI TORRE ANGELA è SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA Via Prenestina aLTEZZA Via di Torrenova: INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SU VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’ACQUA VERGINE. IN PROGRAMMA Alle 10:00 tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo Boario la cerimonia commemorativa in ...