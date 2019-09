Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2019) Inhanno cantato e ballato per la grande festa dei: diecidi carriera in unounico aldi Roma. La prima band italiana ad esibirsi nella location, davvero suggestiva. Un palco pazzesco, a forma di Y, a richiamare quello dei Coldplay, dieci maxischermi, una scenografia meravigliosa per la band romana, fondata da Tommaso Paradiso, Marco Primavera (alla batteria) e Marco Antonio Musella (alla chitarra).Loinizia sulle note di "Completamente" per poi passare per brani come "L'ultimo giorno della vita", "Love", "Il tuo maglione mio". Il pubblico si scalda, le luci dei cellulari difan in delirio fanno da contorno alla scenografia già suggestiva. Non mancano ospiti d'eccezione, come ogni festa che si rispetti. Il primo a salire sul palco è Franco126 per il duetto "Stanza singola". "Per i giornali dovevamo essere in 15 - ironizza ...

ilfogliettone : Show al Circo Massimo: in 45mila per i 10 anni dei Thegiornalisti - - Affaritaliani : Show al Circo Massimo: in 45mila per i 10 anni dei Thegiornalisti - repubblica : Oggi su Rep: ???? Al Circo Massimo il Thegiornalisti show, meno ruvidi, più pop [di PAOLO DI PAOLO] -