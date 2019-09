Roma | sesso con le prostitute nell' auto di servizio | sospeso il capo dei netturbini

Sesso - Droga E Lavorare è il nuovo Roma nzo di Lo Stato Sociale : Il nuovo romanzo di Lo Stato Sociale è Sesso , Droga E Lavorare . Il collettivo musicale sta quindi per presentare il prossimo volume, il terzo da quando hanno avviato la loro attività, per il quale terranno anche un instore in cui incontrare i fan desiderosi di avere una firma sul volume acqui Stato . La data di uscita del romanzo del collettivo guidato da Lodo Guenzi è quella del 19 settembre e arriva a tre anni da Il Movimento è Fermo, ...

Rocco Siffredi in versione “Romantica” : “Le attenzioni per la propria compagna sono più importanti del sesso in sé. Festeggio 25 anni con mia moglie” : “A me fanno ridere quegli uomini che cadono dal cielo e dicono: “mia moglie mi ha lasciato, mia moglie aveva un altro e non mi sono accorto di nulla”. Se non ti sei accorto di nulla, vuol dire che non sei stato abbastanza attento verso tua moglie! Questa è la verità: la cosa più importante di un rapporto è l’attenzione. Occorre capire in tempo le situazioni che cambiano, non puoi arrivare quando il dado è tratto”: parola di Rocco ...