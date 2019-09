Renzi | «Bloccare i pieni poteri a Matteo Salvini un dovere civile»

Crisi di governo - Renzi al Corriere : “Folle votare subito - prima governo istituzionale per bloccare l’aumento Iva e taglio parlamentari” : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Alla fine, dopo i retroscena, le ricostruzioni e le anticipazioni, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi toglie l’ultimo velo di segreto. La risposta alla Crisi di governo, dice in un’intervista al Corriere della Sera, è “un governo istituzionale che ...