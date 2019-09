Ragusano | donna fermata con una scusa | violentata per ore | arrestato l' aggressore

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Nelun uomo è stato fermato eper abuso e sequestro di persona nei confronti di una giovaneche aveva fermato per strada. Il 26enne aveva chiesto aiuto ad una passante, per poi violentarla e sequestrarla. L'atroce vicenda si è svolta a Vittoria e a Marina di Ragusa. La notte della tragedia: minacce e violenze su una giovaneUna giovanetornava a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno quando è statada un uomo che le chiedeva aiuto, perché sua moglie stava male. La ragazza si èper permettergli di chiamare i soccorsi, ma lui ha subito rivelato la vera natura delle sue intenzioni. Con una pietra ha minacciato la, intimandole di fargli guidare l'auto. L'si è diretto con la sua vittima verso il cimitero dove le ha rubato la borsa, in cui erano presenti i documenti, e ha letto ad alta voce le generalità della ...

