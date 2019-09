Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019)appuntamento con ille previsioni del tempo per la giornata di oggi questa mattina variabilità asciutta sulle regioni settentrionali locali piogge sul Veneto instabilità poi in aumento al pomeriggio con temporali specie su Alpi e Appennino peggioramenti Poi tra la sera la notte con maltempo diffuso su tutti i settori al centro Italia questa mattina nubi sparse con locali piogge lungo le coste tirreniche nel pomeriggio tempo instabile sui settori interni quotazione temporali in sconfinamento poi verso le coste adriatiche al Sud Italia tempo asciutto in mattinata al pomeriggio invece un aumento dell’instabilità piogge sparse sui settori interni peninsulari in serata residue precipitazioni su Molise Puglia e previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano per ulteriori dettagli wwwitaliano.itIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 09-09-2019 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - dvcaradonna : Che dice il meteo per Roma alle 11? se i manifestanti avessero gli ombrelli sarebbero assimilabili a quelli di Hon… - MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma -