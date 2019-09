Il Papa dice ancora no ai respingimenti dei migranti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Giuseppe AloisiFrancesco èin visita apostolica, ma anche da Mauritius rilancia la sua battaglia per l'accoglienza dei:"Non respingerli ma accoglierli e riconoscerne i diritti" Ilè in Africa, ma la musica sull'immigrazione e suirimane sempre la stessa. Nella sua tappa presso Mauritius, che è la penultima, il vescovo di Roma ha ribadito la sua linea: "...vi incoraggio - ha detto il Santo Padre -, nella fedeltà alle vostre radici, ad accettare la sfida dell'accoglienza e della protezione deiche oggi vengono qui per trovare lavoro e, per molti di loro, migliori condizioni di vita per le loro famiglie". Anche i cittadini di quella zona di mondo, quindi, sono chiamati ad assecondare i dettami del Vangelo.Francesco tornerà a Roma nel corso della giornata di domani. La prima visita apostolica dopo la pausa estiva sta per ...

