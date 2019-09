Giorgetti | Salvini voleva continuare | siamo stati noi a chiedergli di rompere

Giancarlo Giorgetti : "Ecco quando ha commesso l'errore Salvini". Svolta nella Lega - cosa è successo davvero : "Era stato tutto messo in conto. l'errore fondamentale di Matteo Salvini e della Lega è stato vincere le Europee con il 34%: è diventato il nemico numero uno in Italia e non solo". Per Giancarlo Giorgetti non ci sono dubbi sulla disfatta del leader leghista che, dopo aver aperto la crisi di governo,

Giancarlo Giorgetti e Salvini - allarme rosso : "Non può andare avanti così". La voce dal cuore Lega : Mercoledì alle 13 Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno "fatto pace" davanti ai giornalisti che li attendevano a Montecitorio, dove si era appena chiusa la riunione dei deputati della Lega. Segretario e vice, sorridenti e scherzosi, hanno assicurato che non c'è alcuna crisi o divisione dentro i

Crisi - Salvini : “Non ho sbagliato - nessun fallimento. Sfido Renzi e Conte alle elezioni”. Giorgetti : “Voto? Palla è nelle mani di Mattarella” : Dopo la riunione con i deputati della Lega a Montecitorio, Matteo Salvini ha parlato con la stampa davanti Montecitorio. Si è detto certo di non aver sbagliato i tempi della Crisi, di non aver fatto errori e di non aver perso credibilità con le tante inversioni a U di queste ultime settimane. Anzi, sembra già proiettato in campagna elettorale e ha annunciato di aver pronta una “manovra di 50 miliardi pronta da approvare in 24 ore”. ...

Giancarlo Giorgetti non sente da giorni Salvini - ma Forza Italia sì : retroscena - si sgretola il centrodestra : Con Matteo Salvini non parla da giorni, Giancarlo Giorgetti. In compenso il numero due della Lega sente spesso i vertici di Forza Italia. Un retroscena della Stampa riferisce come tra gli uomini di Silvio Berlusconi il clima nei confronti del Capitano sia pessimo. "Inaffidabile" è il giudizio più ca

Mattarella - l'incontro con Giorgetti e il disappunto sulle mosse di Salvini. La Lega si sta fregando sa sola? : La proposta di Matteo Salvini al M5s di approvare definitivamente il taglio dei parlamentari la prossima settimana alla Camera e poi andare subito al voto non è affatto piaciuta a Sergio Mattarella. Il motivo? La strada scelta dal leader della Lega non sarebbe di fatto percorribile perché precludere

Lo sfogo di Giorgetti : «Da mesi dicevo di staccare...» Salvini e l’idea di un governo elettorale per sterilizzare l’Iva : Anche il Partito democratico oggi non chiederebbe più di posticipare al 20 agosto le dichiarazioni del premier, ma le anticiperebbe per far precipitare subito la crisi

Giorgetti (Lega) : ‘Voto o governo elettorale che eviti l’aumento dell’Iva’. Morra (M5s) : ‘Fidarsi di nuovo di Salvini sarebbe una follia’ : La voce circola nei corridoi da giorni. Il 20 agosto Giuseppe Conte è atteso per comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Dopo aver ascoltato cosa ha da dire, Matteo Salvini potrebbe tentare l’intentato: stringere un patto con Luigi Di Maio e ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del premier, in base a un’opzione venuta fuori nella serata di martedì, poche ore dopo la mossa del cavallo tentata dal segretario della ...

Salvini : "Voglio governo con Giorgetti all'Economia" : Da commissario europeo in pectore (si parlava della Concorrenza) a ministro dell’Economia, sempre in pectore: Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini ed eminenza grigia del Carroccio, diventerà il nuovo inquilino del Mef nel prossimo governo che il leader della Lega si propone di guidare, nell’alveo di un’alleanza di centrodestra i cui contorni restano da definire. Silvio Berlusconi non vuole la lista unica con ...

Giancarlo Giorgetti - bordata a Salvini : "La crisi sua responsabilità personale - se l'avesse fatta prima..." : "responsabilità personale di Matteo Salvini". Ai microfoni di Fatto, Fanpage e Repubblica.it, Giancarlo Giorgetti risponde così, duro, alle domande sui tempi della crisi. "Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali". Leggi anche: "Così

Matteo Salvini : "Penso a Giorgetti ministro dell'Economia per una manovra coraggiosa" : All’indomani del suo discorso in Senato, Matteo Salvini valuta le prossime mosse e guarda al futuro. Un futuro in cui vede un governo con Giancarlo Giorgetti, che definisce “una persona di cui il mondo si fida”, ministro dell’Economia per fare, dice al Corriere della Sera, “una manovra importante e coraggiosa”. Quella di ieri, 13 agosto, è stata una giornata che si è conclusa con una sorpresa: ...