Severgnini | “Decidono i giocatori su cos’è razzismo”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Sul Corriere della Sera, Beppecommenta l’episodio di razzismo che ha avuto come protagonista Lukaku, a Cagliari. Lui, interista, parla agli ultrà interisti firmatari della delirante lettera a Lukaku in cui tentano di spiegargli che quei versi da scimmia non sono offese razziste. Lo sono, invece, scrive. Nella misura in cui i destinatari dei cori li considerano razzisti. Tifoso dell’Inter, è proprio ai tifosi della Curva Nord che si rivolge “Non siete voi, e certamente non sono io, che dovete giudicare se un comportamento (un verso, un coro) è razzista. Lo stabilisce il destinatario di quei versi e di quei cori. E non c’è dubbio cosa pensino Lukaku e iafricani: quei comportamenti li offendono. Anzi, gli fanno schifo. La questione è chiusa qui”. E’ una cosa che vale per qualsiasi etnia. Quando gli americani di origine ...

