LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 1-2 | Finale US Open 2019 in DIRETTA | il russo vince il

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ottima prima di. 1-2si salva al servizio! Ancora avanti nel punteggio. 30-30 Passante in corsa che si ferma sul nastro! 15-30 FENOMENALE! Recupero pazzesco sulla volée di rovescio dele lob di polso! 15-15chiude a rete dopo una prima centrale. 1-1 Arriva l’ace, fondamentale, per. AD-40passasottorete e si carica: che partita! 40-40 Rovescio in rete: si dispera il. Il pubblico è una bolgia. 30-40 Diritto lento e in rete: pericolosa palla break. 15-30 Si carica lo spagnolo alla prima accelerazione. 0-30non riesce a tenere il: sembra il più stanco tra i due. 0-15irriconoscibile: in balia dell’avversario. Altro errore per lo spagnolo. 0-1 ANCORA UN ROVESCIO FULMINEO! Vantaggio nel set del. AD-40 FENOMENALE! Il...

zazoomblog : LIVE Nadal-Medvedev 5-4 Finale US Open 2019 in DIRETTA: equilibrio nella Grande Mela! - #Nadal-Medvedev #Finale… - LiveFootbalLive : RT @Almanaara: Daniil Medvedev vs Rafael Nadal Live Stream HD Mobile HD ?? - lewalovers : RT @Almanaara: Daniil Medvedev vs Rafael Nadal Live Stream HD Mobile HD ?? -