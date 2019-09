Kate | l’ossessione per la dieta che fa preoccupare William e Pippa

Fonte : dilei

(Di domenica 8 settembre 2019) La linea diMiddleton è sempre invidiabile. Da quando è diventata la fidanzata prima e la moglie, poi, del principe, il pubblico ha sempre potuto ammirare la sua forma strepitosa. Merito della genetica e della costituzione, ma anche frutto del grande lavoro che la Duchessa dedica alla cura del suo corpo e al mantenimento della tonicità e del suo peso forma. C’è stato un momento, però, in cui questa eccessiva attenzione ha fattochi le stava vicino. Un esperto della royal family ha rivelato al The Express che, prima delle nozze con, la sorella diMiddleton, era talmente impensierita dal modo rigido in cui seguiva lae svolgeva gli esercizi quotidiani, da chiamarla fino a cinque volte al giorno per essere sicura che la sorella mangiasse. Enon era certo l’unica a preoccuparsi per la salute di. Lo stessotemeva che lo ...