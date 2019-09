I primi 100 giorni del Governo Conte all’Inter Adesso si punta all’Europa

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Ilfesteggia i suoi100all’Inter. Arrivato il 31 maggio per Antonioè arrivato il momento deibilanci. La fiducia dei tifosi e alta e la squadra sembra al completo. Il primo obiettivo era stato già raggiunto con l’insediamento dell’allenatore sulla panchina nerazzurra, che aveva nuovo entusiasmo alla piazza e agli investitori. Nei100ildel cambiamento ha creato un gruppo compatto e per lo più impermeabile a spifferi esterni, senza correnti né divisioni: patto di stabilità. Ma il primo atto diè stato quello di liberare l’Inter da se stessa e da ciò che l’aveva bloccata nella scorsa stagione: Icardi. Quello che manca è l’attuazione del piano in campo. L’attacco diretto al potere e anche il confronto con l’Europa. In questo senso, grande è il lavoro che attende il ...

