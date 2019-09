F1 | John Elkann | “Vincere a casa nostra è il regalo più bello per i nostri 90 anni”

Un anno dalla morte di Sergio Marchionne - il dolce messaggio di John Elkann : “il suo esempio è vivo in noi” : Domani ricorrerà il primo anniversario dalla morte di Sergio Marchionne, così John Elkann ha voluto ricordarlo con un messaggio dolce ed emozionante Domani sarà il primo anniversario dalla morte di Sergio Marchionne, scomparso il 25 luglio 2018 in seguito ad una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sarà un giorno triste per FCA, Ferrari e CNH Industrial: le aziende che sono cresciute grazie al lavoro proprio di ...