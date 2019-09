Volley femminile | Davide Mazzanti | “Abbiamo sempre fatto fatica a prendere ritmo in

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) L’Italia cede alla Serbia 1-3 nella semifinale degli Europei di pallavoloe domani andrà a giocarsi la medaglia di bronzo contro la perdente di Turchia-Polonia. Al sito federale hanno parlato a fine gara il CT, Ofelia Malinov ed Indre Sorokaite.: “Il rammarico maggiore è stato vedere la Serbia non così lontana da quello che sappiamo fare, però oggi alcune cose sono andate bene, mentre altre no. In attacco siamo stati lontani dal nostro livello, la sensazione è che abbiamoin attacco. Questo è stato ilre che ci ha penalizzato maggiormente. Nei tempi e nella scelta dei colpi non siamo stati lucidi, inoltre abbiamo commesso troppi errori. In questa maniera abbiamo reso più facile le cose alla Serbia, soprattutto nella fase muro-difesa. Per tanti momenti della gara siamo stati vicini a loro, ma è ...

